Go West, Young Man – Oger, Bertail, Blanc-Dumont, Blasco-Martinez, Boucq, Cuzor, Gastine, Hérenguel, Labiano, Marini, Meyer, Meynet, Prugne, Rossi, Rouge, Taduc et Toulhoat - la chronique BD

Résumé : La BD nous entraîne à la suite d’une montre qui traverse l’histoire de l’ouest Américain, des années 1760 jusqu’en 1938. Un récit composé de courtes nouvelles, qui nous plongent à nouveau dans les moments clés du Far-West.

Critique : Une montre et l’histoire de l’Ouest. Avec ces deux idées et son amour immodéré des westerns, Tiburce Oger nous entraîne dans plus d’un siècle d’événements historiques. Chaque récit est une fiction, mais utilise des faits ou des personnages ayant vraiment existé. On enchaîne les formats courts allant de deux pages à quelques-unes, et on découvre l’autre visage de la conquête de l’Ouest. Plus sombre, bien plus sombre.

Cette montre, parfois simple souvenir, parfois enjeu majeur, est le fil conducteur qui relie toutes ces histoires à travers le temps. Bien sûr, on retrouve quelquefois des personnages, qui vieillissent, ou meurent d’une histoire à l’autre, mais le cœur est bien cette montre de luxe et son tic-tac lancinant qui perdure malgré les siècles.

S’enchaînent des moments forts, inattendus, réservant de nombreuses surprises et une vision bien moins idyllique de l’Ouest que celle des bons vieux westerns de La Dernière Séance.

La noblesse et la loyauté ne sont pas des modes de vie et les gens se débarrassaient de leur prochain pour pas grand-chose.

On s’attache néanmoins aux différents personnages que l’on croise le temps de quelques pages avant de les abandonner le plus souvent à leur triste sort.

Au dessin, une fine équipe composée d’un palmarès de dessinateurs qui ont tous eu envie de prendre part à ce projet aux côtés de Tiburce Oger. Dans le désordre, citons Dominique Bertail, Michel Blanc-Dumont, Benjamin Blasco-Martinez, François Boucq, Steve Cuzor, Paul Gastine, Eric Hérenguel, Hughes Labiano, Marini, Ralph Meyer, Félix Meynet, Prugne, Christian Rossi, Michel Rouge, Olivier Taduc et Ronan Toulhoat. Chacun, après discussion avec le scénariste, s’est retrouvé avec une histoire abordant des thèmes ou des sujets qui lui conviennent.

C’est un plaisir incroyable pour le lecteur de passer ainsi d’une histoire à l’autre, d’un style à l’autre. On découvre les incroyables travaux de ces artistes tous fort différents, qui se marient à merveille dans la poursuite de cette montre à travers les âges.

Nous avons droit à tout, les ambiances crépusculaires, les nuits inquiétantes, l’hiver neigeux et glacé, le désert étouffant, les vertes forêts où l’on se perd facilement, sans oublier les éternels saloons et tout un tas d’autres lieux que nous rattachons automatiquement aux westerns.

Mais n’oublions pas les coloristes, Tom Cuzor, Corentin Rouge, Jack Manini, Jérôme Maffre et Serial Color, qui apportent chacun son atmosphère spécifique par son emploi des couleurs.

Go West, Yougng Man est un bel hommage aux histoire de cow-boys et d’Indiens de notre enfance, avec un regard plus proche de la vérité des faits historiques, tout en gardant cette part de conquête, d’aventure et de démesure que seul l’Ouest américain peut offrir. Une réussite ! Avec un casting de dessinateurs hors pair, accompagnant un scénariste qui aime ce qu’il écrit et les gens pour qui il écrit.