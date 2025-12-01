Heidi et le lynx des montagnes - Tobias Schwarz, Alzea Roca - critique

Résumé : Heidi vit avec son grand-père dans un chalet à la montagne. Mais tout bascule lorsqu’elle trouve un bébé lynx blessé et décide de le soigner. Le jeune animal a désespérément besoin de retrouver sa famille vers les sommets ! À l’insu de son grand-père, Heidi et Peter décident de sauver leur nouveau compagnon. Les choses se compliquent lorsqu’un homme d’affaires cupide, Schnaittinger, veut construire une grande scierie en montagne et pose des pièges aux lynx. Il faut maintenant protéger non seulement le lynx et sa famille, mais aussi le village et la nature qu’ils aiment tant !

Critique : Depuis des décennies, Heidi fait vibrer le cœur des petits autant que des grands. Né en 1880 sous la plume de l’écrivaine suisse Joanna Spyri, son personnage a fait l’objet de nombreux films et séries télévisées. S’il y a eu des séries animées, il n’y a jamais eu de film d’animation. Cette version est donc une première dans l’adaptation des aventures de la petite fille pour le grand écran.

Tout en conservant son décor rupestre, ses personnages et ses valeurs universelles, le film s’empare de thématiques actuelles telles que le cynisme exacerbé des plus puissants ou la préservation de la faune et de la flore. Afin de restituer au plus prés l’univers de leur héroïne, le réalisateur et son équipe se sont rendus en Suisse plusieurs mois avant le tournage. À Maienfeld, Latsch, Bergün, dans le canton des Grisons, ils s’imprègnent des paysages, de la lumière, des sons, observent le détail des bâtiments historiques, de manière à ce que cette nouvelle aventure reste fidèle au monde imaginé par son autrice il y a plus de cent quarante ans. Authenticité parfaitement réussie. Ces immenses espaces où le vert des prairies se marient avec le bleu du ciel et le gris-blanc des montagnes enneigées constituent un régal pour les yeux. Les cabanes et les granges rustiques véhiculent l’image d’une vie proche de la nature.

Crédit Studio 100 international GmBH

Là, où traditions et tranquillité s’unissent pour offrir une existence paisible à ses habitants, le temps semble s’être arrêté, jusqu’à ce qu’un homme d’affaires rusé ne vienne semer la zizanie dans le village. Monsieur Schnaittinger exploite outrageusement le sentiment de peur qu’il répand auprès des plus faibles afin de s’assurer de leur adhésion à ses projets pas tout à fait aussi providentiels qu’il veut bien le dire. Quant à ceux qui lui résistent, il n’hésite pas à utiliser quelques coups bas pour les faire plier. Un odieux personnage si précisément peint qu’il apparaît que toute ressemblance avec des êtres réels ou ayant existé n’est pas fortuite. L’objet de tous les dangers est un bébé lynx à l’adorable minois de chaton aux grandes oreilles et au pelage tacheté. Pour ce cher Schnaittinger, c’est l’animal à abattre, dans l’intérêt de tous les villageois.

Crédit Studio 100 international GmBH

Ce n’est évidemment pas du goût de la jeune Heidi. Espiègle et toujours gaie, curieuse et généreuse, elle n’a aucun mal à sympathiser avec humains et animaux. C’est ainsi qu’elle recueille le jeune animal blessé et défend la réputation de son grand-père, un homme à la tendresse rugueuse, injustement accusé. Elle peut compter sur la complicité de Peter, un berger de treize ans, loyal et dégourdi, toujours prêt à l’accompagner dans ces périples même s’il n’est pas toujours convaincu de leur bien-fondé, et de Joseph, le fidèle Saint-Bernard, protecteur précieux en situation de crise. Enfin, Monsieur Seeseman, attentif et mesuré, sert de guide moral à la jeune fille. Il est le père de Clara, l’amie aisée et élégante de Heidi. Son lien avec la petite montagnarde témoigne du pouvoir de l’amitié au-delà des différences sociales. Une galerie de personnages soudés et bienveillants qui sauront agréger leurs forces pour confondre la crapule qui sert de pivot à cette narration candide que certains n’hésiteront pas à taxer de naïve, voire mièvre. Nul doute néanmoins que ses étendues pastorales colorées, ses personnages au graphisme expressif et son caractère rassurant en font un divertissement familial idéal grâce à sa propension à distiller rêve et magnificence.