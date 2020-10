Histoires de fous - Anaëlle Touboul - critique du livre

Résumé : Si le fou est un personnage récurrent de la littérature, il est encore trop peu connu et appréhender dans le paysage de la critique littéraire. Avec cette thèse, Anaëlle Touboul tente de redonner une place de choix à ce personnage souvent ostracisé et dépossédé de lui-même.

Critique : Agrégée de littérature moderne, Anaëlle Touboul soutient en 2016 sa thèse sur la figure du fou dans la littérature qu’Honoré Champion a eu la bonne idée d’éditer. Dans cette étude, l’auteure décide de redonner sa place à une figure méconnue, bien que récurrente dans la littérature. S’il était à ce point important de lui restituer une place de choix, c’est que malheureusement le fou est devenu un personnage type : il sert plus souvent de prétexte à l’écrivain pour arguer d’une idée plutôt que pour réellement tenter de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière la folie.

Ce travail de réhabilitation se construit sur la base d’un corpus qui va d’Emmanuel Carrère à Dostoïevski, en passant par Maupassant. Ainsi, bien qu’elle se concentre avant tout sur les romans du vingtième siècle, cette thèse dresse en quelque sorte une "Histoire du fou", dans lequel on retrouve des histoires.

En outre, tout l’intérêt de l’étude tient à de multiples articulations : outre qu’elle analyse selon un angle littéraire un corpus d’œuvres passionnantes, Anaëlle Touboul le met en miroir avec toutes les avancées scientifiques, philosophiques, qui ont permis une appréhension de cette thématique. Le propos montre bien le caractère subjectif de cette notion et parfois endogène, mais aussi comment une personne bien sous tout rapport peut, du jour au lendemain, devenir folle.

On peut ainsi penser au héros de La Moustache qui, alors que rien ne semblait les prédestiner à la démence, va petit à petit sombrer. L’intérêt du personnage du roman de Carrère tient à sa folie complexe, car elle résulte d’une angoisse du protagoniste, celle que les autres ne le remarque pas. Dès lors, lorsqu’il rase sa moustache et que personne ne lui notifie, il a l’impression de disparaître petit à petit et de ne plus être quelqu’un en particulier. Ainsi, la folie devient presque un moyen d’insister sur la fragilité de l’Homme et le héros est l’alter ego de l’écrivain lucide sur sa condition de mortel, sa pathologie revêt une dimension philosophique, dans la mesure où elle découle d’un questionnement intime.

Mais l’utilisation de la folie dans la littérature permet aussi aux écrivains d’explorer de nouvelles formes de narrations : on peut par exemple penser au Horla de Maupassant, nouvelle dans laquelle l’auteur naturaliste fait une incursion dans le fantastique. Ecrire sur le sujet permet ainsi toutes les audaces et une forme de liberté créatrice pour les auteurs.

A cette aune, la thèse montre bien toute l’ambivalence de cette figure archétypale qui permet à l’écrivain d’être libre mais, en même temps, le ramène à sa vulnérabilité. Le personnage du fou questionne car il est à la marge, alors qu’au départ il était un être irréfléchi, dont les actions n’avaient aucune logique. Les artistes vont totalement inverser le paradigme et en faire un individu au contraire extrêmement lucide en crise avec son propre "je".

Par sa densité et sa rigueur, la réflexion d’Anaëlle Touboul s’avère tout à fait passionnante.