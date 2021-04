Blade Runner 2019 . T.2 - Mike Johnson , Michael Green, Andres Guinaldo, Marko Lesko - la chronique BD

Résumé : Ash, la blade runner, a abandonné la traque et se retrouve dans la peau de la proie. Elle a emmené avec elle la jeune Cléo Selwyn que recherche activement la Tyrell Corporation, et donc les autres blades runners. Pourtant, aux confins du système solaire, ce sont bien les réplicants qui sont la norme, car ils travaillent pour enrichir les compagnies géantes, jusqu’à leur révolution…

Autant le premier tome était dans la lignée de la nouvelle de Philip K. Dick, bel hommage au film de Ridley Scott, et cochait toutes les cases de fidélité à l’univers Blade Runner, autant ce deuxième opus marque une vraie rupture dans l’approche scénaristique, et également dans l’étendue de cet univers : en abordant cette fois les colonies spatiales, et plus le Los Angeles désormais reconnaissable entre mille de ce 2019 uchronique, Mike Johnson et Michael Green ont négocié un virage serré mais ô combien salutaire pour leur série : l’originalité y est de fait plus vivace, les scènes paraissent moins déjà vues, et le scénario reste dans le ton de Dick, voire emprunte à certains aspects d’Asimov, pour un prolongement en bande dessinée de science-fiction bienvenu. Le duo a œuvré pour Star Trek ou Alien Covenant, et donne aujourd’hui une belle extension à un troisième monument SF.

Mike Johnson , Michael Green, Andres Guinaldo, Marko Lesko / Delcourt

Ce qui est intéressant avec ce changement de décor scénaristique, c’est qu’il s’accompagne immédiatement d’une originalité dans le décor graphique. Adieu les ruelles humides entourées de néons (bleu ou violet de préférence) aux ambiances asiatiques, étals de viandes méconnaissables, bonjour passerelles et ponts de vaisseaux, conduits d’aération et cabines sans hublot. Les costumes, ceux de travailleurs remplaçables, rythment donc des traits de personnages qui ont changés, et il faut faire un effort pour reconnaître ceux qui faisaient partie de l’aventure du premier opus. Au-delà de ce premier souffle d’exotisme, les automatismes reviennent, et le plaisir se prolonge donc aisément.

Toujours dans l’enquête, mais cette fois-ci loin de la Terre, Blade Runner prend de la hauteur avec son modèle originel et se hisse plus haut dans l’originalité avec ce deuxième tome plein de surprises, entre tradition et modernité.