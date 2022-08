Hommes - Emmanuelle Richard - critique du livre

Résumé : Lorsqu’elle reconnaît, sur l’écran de son téléphone, le visage de l’homme avec qui elle a eu une liaison, Lena Moss panique. Celui qui l’a presque étranglée vingt ans plus tôt est recherché par Interpol pour exactions commises sur les femmes. Que doit-elle faire ? Se rendre au commissariat pour témoigner contre lui ou se soumettre à la peur et se taire ? Qui était-elle au moment où elle a vécu une aventure singulière et sexuelle avec ce géant texan ? En plongeant dans le passé, Lena revisite cette relation trouble, aussi enivrante qu’effrayante, et dissèque l’ambivalence du désir.

Crédits : L'Olivier

Critique : Hommes est un roman qui camoufle un essai, une réflexion multiple sur le désir, les rapports entre les deux sexes, la misandrie et la misogynie, bercé par une écologie tranquille, paisible, en toile de fond. L’écriture vive et heurtée, essoufflée mais vivifiante et vivifiée par le désir, par les émotions qui étouffent, porte les analyses et les paragraphes qui se font écho, se répondent.

Lena, la narratrice, vit une aventure avec un homme taiseux mais amoureux, trop vite, trop impulsif, trop intrusif. Isolés dans un château anglais, les deux woofeurs se cherchent, l’héroïne ne comprenant pas ce qu’elle ressent, ce que lui dicte son corps malgré le danger qu’elle perçoit, les signaux d’alarme. Ce n’est qu’après, bien plus tard, quand elle découvre un avis de recherche et comprend ce à quoi elle a échappé que Lena voit ce qu’elle ne voulait pas voir, réfléchit avec son regard plus mature, plus radical aussi.

Les hommes, dans ce roman-essai, sont violents, dominateurs, sans égard ou si peu – un seul échappe à cette misandrie généralisée, à cet amalgame sans doute trop rapide bien que non sans fondement. Un seul, donc, est idolâtré, être aimé qui cristallise tous les désirs de la narratrice, parce que respectueux, parce que timide mais virile, puissant mais fragile – alors oui, Emmanuelle Richard n’a pas peur des mots, il excite son héroïne.

L’autrice, féministe assumée, signe un plaidoyer volontiers provocateur qui place le regard féminin au cœur de son analyse, de son décryptage des rouages obscurs du désir, du consentement, de la libido. Le lecteur ne peut faire la distinction entre son discours à elle sur le fonctionnement du monde, sur "le sexe fort", et celui de Lena, la victime qui s’ignore puis se découvre – peut-être parce que les deux points de vue se superposent jusqu’à fusionner dans une longue extase. En effet, outre la critique de la société, du patriarcat qui brime et restreint, Hommes évoque aussi les corps, les désirs, sans tabou et sans filtre.

Ainsi, derrière la critique d’un rapport de force devenu obsolète, d’un manque de confiance, d’une peur féminine légitimée, derrière l’ode à la féminité qu’on aimerait libérée et qui semble brièvement l’être ici, ce livre est également un hymne radical à une égalité qui devrait prévaloir – quitte à oublier la nuance.