Honeymoon - Zhanna Ozirna - critique

Résumé : Février 2022. Olya et Taras sont heureux de passer leur première nuit dans leur nouvel appartement. À l’aube, ils sont réveillés par une série d’explosions. L’invasion russe a commencé et le jeune couple se retrouve piégé chez lui, entouré de soldats ennemis. Ils vont découvrir des sentiments contraires : la peur mais aussi, l’amour et l’espoir. Ils vont alors apprendre à survivre…

Critique : Réalisatrice ukrainienne, Zhanna Orzina s’est formée en autodidacte. Elle avait jusqu’alors été remarquée pour ses courts métrages, dont les primés Bond (2016) et Anna & Gravity (2020). Pour son passage au format long, elle signe un joli coup de maître avec ce huis clos oppressant ce situant peu avant et après l’invasion russe en Ukraine. Si la cinéaste ne se trouvait pas loin du lieu où se déroule son action (un quartier qui fut l’un des premiers occupés par l’armée russe), elle n’a pas vécu directement les événements relatés. Ces derniers lui ont été confiés par un ami qui habitait une petite ville près de Kiev. Elle s’est cependant appropriée le matériau pour tisser un récit très prenant. Olya et Tara forment un couple de jeunes intellectuels venant d’emménager dans un appartement cossu. La jeune femme est particulièrement fière de ses peintures qu’elle compte exposer. L’anticipation d’une invasion est dans tous les esprits mais le couple n’en continue pas moins de faire des projets et de mener une vie sociale, recevant même des amis artistes pour une crémaillère conviviale. Un dernier moment de détente avant le coup de tonnerre militaire et des moments d’angoisse…

Le contraste entre le mode de vie « bobo » d’Olya et Tara et la précarité dans laquelle ils sombrent progressivement n’en rend que plus aisée l’identification aux deux protagonistes. La suite de plans fixes qui caractérisait le début de l’histoire fait alors place à des mouvements de caméra suggérant le trouble, tout en se rapprochant de personnages parfois contraints de ramper dans l’appartement. L’horreur est quant à elle hors champ, des vociférations ou des bruits de tir suggérant que la maison du couple sera peut-être assiégée par des militaires s’en prenant manifestement à des civils. La réalisatrice précise dans les notes d’intention : « Le récit suit deux individus confrontés à un danger mortel —ils sont plein d’espoirs pour l’avenir, mais enfermés dans l’horreur du présent. C’est une exploration de leur lien sous différents aspects : l’amour dans toutes ses dimensions, les rôles de genre, l’intimité, le sexe, la confiance en soi, la peur et la panique, la tendresse et, au bout du compte, une confiance totale. »

Honeymoon est une vraie réussite, à voir en complément de L’invasion, l’excellent documentaire de Sergei Loznitsa. Zhanna Orzina parvient à installer une véritable tension avec un dispositif minimaliste ce qui tend à prouver, si besoin était, qu’une mise en scène éblouissante est possible avec une économie de moyens. Le film culmine lorsque la folie semble, un temps, s’emparer d’un des deux protagonistes, convoquant alors le souvenir du Répulsion de Polanski. Honeymoon a été à présenté à la Mostra de Venise 2024, avant d’être accueilli chaleureusement dans d’autres manifestations dont Arras Film Festival où il obtenu le Grand Prix (Atlas d’or). Nous ne pouvons que recommander cette œuvre salutaire, à la fois audacieuse et efficace.