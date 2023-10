Hope - Andrew Ridker - critique du livre

Résumé : Les Greenspan mènent une vie agréable dans une banlieue de Boston. Le père, Scott, est un cardiologue renommé ; Deb, sa femme, joue un rôle primordial dans la communauté du quartier en accueillant les nouveaux voisins et en aidant des réfugiés ; la fille, Maya, travaille dans une maison d’édition réputée à New York et le fils, Gideon, s’apprête à marcher sur les pas de son père. Nous sommes en 2013, Obama a été élu deux fois à la tête du pays, l’espoir est revenu – ses affiches de campagne ne clamaient-elles pas « Hope » ? Pourtant, tout va s’effondrer en quelques jours. Scott se retrouve accusé d’avoir falsifié des dossiers médicaux, Deb le quitte, Maya est licenciée et s’embourbe dans une histoire d’amour perdue d’avance, Gideon laisse tomber la fac. L’espoir s’est envolé…

Critique : Avec Hope, Andrew Ridker confirme son statut de digne héritier des grands auteurs judéo-américains, de Philip Roth à Jonathan Franzen en passant par Saul Bellow et Don DeLillo. Comme dans son premier roman, il met ici en scène une famille. Cette fois, elle s’apprête à imploser et c’est ce processus qu’il décortique avant de s’appesantir davantage sur l’harmonie passée – seulement apparente. Maya, Gideon, Scott et Deb avaient tout pour être heureux malgré leurs atermoiements inhérents à toute vie humaine. Le couple était un modèle marital parmi la communauté juive de leur quartier, un symbole d’unité à reproduire et à envier. Pourtant, la discorde et la tromperie (assumée) s’invitent dans la maison que les deux enfants ont quittée, allégorie du bonheur qui bat désormais de l’aile. Les mauvais choix s’accumulent pour chacun, les emplois disparaissent, le ressentiment grandit, et l’éloignement s’accentue tandis que les protagonistes laissent les circonstances, leurs faiblesses humaines et le chaos du monde les rattraper. Les sujets politiques et sociétaux sont ainsi indissociables de ce roman et de la trajectoire perturbée de ce foyer en déroute, entre intrigues financières, sentiments interdits, conflit israélo-palestinien et tentatives d’altruisme.

C’est à chaque personnage à tour de rôle qu’Andrew Ridker offre le devant de la scène, moyen de brosser un portrait de famille à la profondeur de champ parfaite. Plus linéaire que dans Les altruistes, la chronologie ménage malgré tout quelques retours en arrière pour mieux soulever les premiers indices du désastre à venir. Grâce à des dialogues savoureux et pleins d’une rare justesse, Andrew Ridker donne beaucoup de rythme à Hope, d’autant qu’il parvient à trouver le juste équilibre entre passages narratifs et répliques staccato, sources d’autant de tendresse que d’ironie. En effet, là où l’auteur se distingue notamment de Jonathan Franzen, c’est dans l’empathie qu’il semble avoir pour ses héros qu’il moque affectueusement et rend éminemment sympathique malgré leurs innombrables failles.