Hors service - Jean Boiron-Lajous - critique

Résumé : Six démissionnaires de la fonction publique sont réunis dans un hôpital abandonné. En investissant les lieux, les ancien·ne·s juge, policier, anesthésiste-réanimatrice, enseignante et facteur échangent sur la souffrance au travail et le conflit éthique qu’ils ont vécu suite au démantèlement du service public.

Critique : Ils ont été policier, instituteur, postier et même magistrat. Chacun reconstitue dans des locaux désaffectés ce qu’a été leur quotidien de fonctionnaire : un quotidien traversé par le manque de moyens, les injonctions paradoxales et des conditions de travail totalement décourageantes. On ne peut pas dire que Hors service n’est pas d’actualité. Le film met le doigt sur un débat brûlant qui décrit les manières dont aujourd’hui un grand nombre de fonctionnaires exercent leurs missions de service public. Le documentaire ne triche pas. Il donne la voix à des agents qui n’ont plus rien à perdre puisqu’ils ont démissionné de la fonction publique.

L’hôpital où Jean Boiron-Lajous donne la parole à ses personnages est à l’image de l’état moribond du service public. Enfin, leur témoignage permet de rendre hommage à ces si nombreux agents qui se débattent en faveur des administrés, quels qu’ils soient, sans parfois être en capacité d’arbitrer les choix éthiques qui s’imposent à eux. Pourtant, on ne devient pas chirurgien, juge, en claquant des doigts. Les études, les concours sont longs, ardus, semés d’embuches : rien qui ne devrait conduire au suicide ou à la démission. Le réalisateur introduit entre les témoignages des morceaux de vie quotidienne dans ce qui reste de l’établissement de soins, ou même des reconstitutions fantasmagoriques de leur ancienne activité professionnelle.

Copyright Les Alchimistes Distribution

Jean Boiron-Lajous ne se cache pas de faire un cinéma de gauche. Revenu d’une hospitalisation, il s’engage dans une œuvre habitée, qui fait la démonstration que le travail doit aujourd’hui évoluer. Bien sûr, le propos ne convaincra pas les acharnés de la production, les nostalgiques des trente-neuf heures. En tout cas, le documentaire montre que pour ces personnes persuadées que cet état du monde n’est plus possible, il ne s’agit pas que de mots. Ce sont des personnes qui s’engagent en démissionnant de la fonction publique, en prenant le risque de la précarité, et en s’alignant profondément avec ce qui fonde leurs convictions.

Copyright Les Alchimistes Distribution

Hors service demeure un témoignage partisan, mais assez visionnaire. Dans un monde aussi fracturé qu’aujourd’hui, le réalisateur démontre qu’on peut vivre ses convictions jusqu’au bout, même si ces grèves qui ont scandé la vie démocratique depuis des décennies, et que le cinéaste aborde dans son film, n’ont pas eu les effets escomptés. Le jeune réalisateur humanise des visages que l’habitude, la consommation des services publics réduisent parfois à des séries de tâches déconnectées de celles et ceux qui l’incarnent.

Jean Boiron-Lajous qui est documentariste autant que festivalier, défend un cinéma artisanal, tout droit sorti de l’économie sociale et solidaire. Il fabrique une œuvre non pas pour son propre orgueil de créateur, mais par volonté de montrer sur les écrans que d’autres destins sont possibles dans un monde formaté par le capitalisme et la machinerie de la mondialisation. Certains y verront de vagues portraits de personnages qui auraient pu vivre dans les années 70, là où d’autres verront le courage, la dignité, et la hauteur de vue nécessaires pour braver la norme et la brutalité des rapports sociaux contemporains.