Ici je vais pas mourir - Cécile Dumas, Edie Laconi - critique

Résumé : Une salle de consommation de drogue à moindre risque a ouvert à Paris. Beaucoup ne font qu’y passer, certains s’y arrêtent. Parmi eux il y a Marco, Cilo, Julie, Hervé... qui la fréquentent quotidiennement. Halte hors de la violence de la vie dans la rue, ils viennent ici pour s’injecter loin des regards mais aussi se reposer, soigner leur corps, retrouver un peu de dignité et d’humanité.

Critique : Aborder la toxicomanie est un sujet risqué. Risqué car, sinon qu’il est méconnu, il emporte souvent les foules vers de la colère, de la peur ou du rejet. Un toxicomane a du mal à échapper au stigmate de son addiction. Tout le ramène aux produits toxiques, qu’il s’agisse de sa propre existence ou du regard que la société pose sur lui. Or, Ici je vais pas mourir tente pendant près d’une heure d’aborder la question de la drogue à travers l’humanité de ces personnes qui viennent passer du temps dans une salle de shoot. On est loin des débats politiques qui enflent à la télévision. Pour le duo de réalisateurs, il s’agit juste d’offrir un espace de paroles à des individus perdus, tourmentés, et dévorés par la drogue.

Il y a chez les deux documentaristes un désir de dignité très fort. La caméra rend à ces gens invisibles l’humanité qu’il leur manque. On découvre des existences qui ont commencé à déraper dès l’enfance et ne sont jamais parvenues à trouver un peu de paix. En fait, la drogue s’inscrit non comme un aboutissement, mais une évidence au milieu de ces vies désemparées. La caméra scrute les visages au plus près. Les joues sont creusées, les yeux vides, et les corps d’une abominable maigreur. Le film rappelle avec force que la toxicomanie est une maladie psychique qui devrait trouver des réponses pas seulement sociales mais surtout médicales. Les documentaristes filment la façon dont le produit déforme les membres, paralyse les paroles et vide peu à peu les personnes de leur humanité.

Voilà un film très simple, défait de toute tentation de maniérisme, qui introduit une autre façon d’aborder la question des salles de shoot en faveur des personnes toxicomanes. On découvre combien ces espaces jouent une importance capitale dans le chemin que certains entreprennent pour se débarrasser de leurs addictions. C’est un propos qui fait du bien, même si le format a parfois plus à voir avec un écran de télévision que celui d’un cinéma. Les moyens manquent, on le sait. En tous les cas, Cécile Dumas et Edie Laconi proposent un cinéma documentaire que nous pourrions ranger dans l’idéal d’une économie qui se voudrait sociale et solidaire.