Illustrer Proust l’histoire d’un défi – Jan Baetens – chronique livre

Résumé : {Illustrer Proust l’histoire d’un défi} revient sur un siècle de tentatives pour illustrer le cycle {A la recherche du Temps perdu} de Marcel Proust. Il ne s’agit pas de lister toutes les éditions, mais de repérer les plus marquantes et d’analyser quelles étaient les idées qui ont dirigé les choix éditoriaux et artistiques de ces différentes publications.

Critique : Jan Baetens part d’une phrase lapidaire "on n’illustre pas Proust" et nous montre avec talent que La Recherche a été de nombreuses fois accompagnée d’images au cours du vingtième siècle. L’auteur nous parle tout d’abord des liens entre livre et dessin. Puis il analyse les raisons qui ont guidé, malgré cette sentence, les maisons d’édition à publier des versions où textes et images se mêlent. Enfin, il faut faire la part des choses, car il est aussi des cas où les deux sont séparés, avec, par exemple, des photographies placées au début suivies par l’œuvre.

Découpé en onze chapitres, ce recueil nous plonge dans le monde des bibliophiles, à travers des collections de luxe, de poche, des illustrations dessinées ou bien des photographies, et le propos revient sur les formats et les choix de présentations. Jan Baetens nous entraîne dans ce monde étrange que nous ne connaissons pas forcément, où Proust est illustré, pour le meilleur et pour le pire. Là encore, ce que l’on classe dans ces deux catégories n’est pas évident. Car ce qui était original à une époque peut apparaître vieillot, voire dépassé quinze ans plus tard.

Jan Baetens ne se contente pas d’élucider les raisons de ces choix, il replace aussi chaque édition dans le contexte de son époque, par rapport à la société et aux autres publications.

Et bien sûr, il examine ce qui se cache derrière cette phrase qui ouvre le recueil : "on n’illustre pas Proust".

Que l’on soit d’accord ou pas avec cette affirmation, on se rend compte qu’il y a bien des raisons d’être pour ou contre. Voire un peu pour et un peu contre. Au fur et à mesure de la lecture, des idées nous viennent, des images nous apparaissent, et l’on se met à imaginer celles qui orneraient La Recherche.

Ce livre intéressera certes les admirateurs de l’œuvre de Marcel Proust, mais il pourra parler aussi à tous ceux qui s’interrogent sur les "règles" d’illustration d’un classique.

Car Jan Baetens partage avec nous une enquête qu’il a menée avec passion, et en refermant ce recueil, même s’il l’on n’a pas la réponse à la question "peut-on illustrer Proust ?", on aura le désir de découvrir les illustrations d’un peintre ou d’un photographe, et surtout, le plus important, de lire ou relire A la recherche du temps perdu.

Précisons que ce recueil présente de nombreuses reproductions, avec des dessins, des photographies et des pages illustrées, afin de mieux rendre perceptible le propos de l’auteur.

Un livre illustré pour parler de... livres illustrés ! La boucle est bouclée.

Les riches annotations permettent aussi de récupérer des références, des précisions et des liens fort intéressants pour aller enrichir la lecture et la connaissance de Marcel Proust.

Illustrer Proust l’histoire d’un défi revient sur un siècle d’essais pour lier des images avec le texte de La Recherche. C’est l’occasion de découvrir quelques belles versions de l’œuvre de Proust, ainsi que l’histoire du livre illustré.