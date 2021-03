Impressionnisme, de Giverny à la Norvège – Hayley Edwards-Dujardin - chronique du livre

Résumé : {Impressionnisme, de Giverny à la Norvège} nous entraîne au cœur de l’impressionnisme. Tableaux, analyses, encarts didactiques et légers, repères chronologiques, tout est là pour mieux comprendre ce mouvement de la fin du dix-neuvième siècle qui, en quelques années, va marquer l’histoire.

Critique : Après une courte introduction riche d’informations sur l’impressionnisme, mêlée de brèves infographies, nous entrons dans le vif du sujet, avec les présentations des toiles, les dessins et les gravures. Et c’est un plaisir de parcourir ces œuvres incontournables, comme les Nymphéas de Claude Monet ou encore Un dimanche après-midi à l’île de la grande Jatte de Paul Seurat ou de découvrir d’autres tableaux de peintres, tout aussi talentueux et moins célèbres comme Cousant la voile de Joaquin Sorolla ou bien Le verre de porto de John Singer Sargent. Ces productions sont un réel plaisir de l’œil.

Les pages offrant des représentations complètes, ainsi que des gros plans sur une partie de la toile, font prendre conscience des coups de pinceaux, de ce dépôt des couleurs, des reflets et de ce travail pour rendre la lumière.

Car c’est bien l’enjeu qui regroupe toutes ces œuvres : l’abandon du réalisme pur pour trouver un moyen de faire apparaître cette lumière, tout du moins l’impression que donne celle-ci. Si les toiles ne le faisaient pas comprendre immédiatement, les textes des différentes notices qui prennent parti et nous emmènent dans l’histoire du tableau, tout autant que dans son sujet, l’indiquent clairement.

Et on se prend à chercher comment un reflet sur un verre, un passage du soleil sur l’eau, se tracent d’un coup de pinceau, comment une crinoline, une gerbe de plantes laissent passer la lumière. Et on se demande surtout comment ces peintres impressionnistes, post-impressionnistes, ou gravitant autour des impressionnistes réussissent à faire vibrer leurs toiles.

Notes et peintures se marient pour faire ressortir ces impressions, et si parfois le texte s’enflamme et va plus loin que l’observation, se lance dans la réflexion, la déduction, c’est que l’on ressent la passion de Hayley Edwards-Dujardin pour ces toiles.

Passion communicative, car comment ne pas s’enflammer devant ces œuvres magnifiques, comment ne pas s’attarder sur cette couverture, un détail de la toile Le Pêcheur de Jean-Louis Forain, et contempler cet homme seul en train de pêcher, sous l’œil de son chien ?

En regardant bien, on observe les coups de pinceaux sur la manche, le dégradé de couleurs sur le pantalon, et la mer, bleue, mais pas uniformément bleue, d’un bleu avec des nuances blanches, simple, délavé, mais mêlé d’autres couleurs qui lui donnent cette texture.

Impressionnisme, De Giverny à La Norvège nous fait redécouvrir les toiles de ce mouvement pictural. Le texte, riche en informations, en anecdotes et en détails, nous permet de porter un nouveau regard sur quarante des œuvres présentées dans ce recueil.