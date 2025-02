Foudroyants T.1 : L’armée de Neptune - Mathieu Burniat, Kerascoët - la chronique BD

La très belle rencontre de Mathieu Burniat et des Kerascoët pour le premier album jeunesse du label Charivari !

Résumé : L’Atlantide n’est plus ce qu’elle était : un champ de ruines dont la mémoire se perd. Le jour où Icare parle de ses pouvoirs à sa grand-mère, sa vie va basculer. Dès lors, un charivari sans nom perturbe son quotidien et ses croyances !

Critique : Voici le premier album jeunesse du label CHARIVARI, le petit dernier des éditions Dargaud, que nous étions très curieux de découvrir. D’autant plus que l’affiche était très prometteuse ! Mathieu Burniat, dont les truculents dialogues nous avaient plu dans Sous Terre, et les Kerascoët dont les dessins avaient réussi à sublimer le merveilleux texte de Flore Vesco dans de Cape et de Mots.

© Kerascoët, M.Burniat, Editions Dargaud, 2025

Dès les premières pages nous retrouvons l’humour et la douceur que nous avions imaginé en découvrant les artistes aux commandes de cette BD ! C’est donc avec immense plaisir que nous nous sommes plongés dans cette histoire d’une Atlantide en ruine dont la splendeur et le glorieux passé ne sont plus que de vieux souvenirs seulement vivaces dans la mémoire de quelques personnes. Icare n’est pas ce qu’on pourrait appeler une force de la nature. Taillé comme un fil de fer, il n’est pas de ceux qui retiennent l’attention sur une île où la force physique est la pierre angulaire de l’économie.

Mais comme on le sait, il ne faut pas se fier aux apparences, car Icare n’est pas un « maître zen » uniquement pour le plaisir ! Si le jeune garçon ne se contrôle pas, ce qui n’est pas facile surtout en présence de Kalio, il se retrouve à générer de l’élekrtricité. Cette fameuse énergie a permis aux Atlantes d’acquérir une technologie aussi avancée et qui, depuis la disparition des personnes capables de la manipuler, n’existe plus.

© Kerascoët, M.Burniat, Editions Dargaud, 2025

Rapidement, Mathieu Burniat nous dépeint un monde beaucoup plus vaste que la petite île sur laquelle nos héros ont grandi. Une quête, bien plus grande qu’une simple découverte de pouvoirs, dont les enjeux s’esquissent tout au long de ce premier tome nous intriguent et nous donnent envie de poursuivre l’aventure.

Après cette excellente lecture, l’attente pour les prochains tomes va être très difficile, mais nous reprendrons la mer avec plaisir, surtout si elle est dessinée par les Kerascoët !