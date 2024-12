Instinct - Inoxtag, Charles Compain, Basile Monnot - la chronique manga

Résumé : Haki peut voir les intentions des autres. Don ou malédiction, lui penche plutôt pour la seconde option ... Après avoir survécu à une explosion, le jeune homme contracte le Noctus, un virus mortel sous neuf mois. Mais ce diagnostic pourrait être chamboulé par l’arrivée d’une mystérieuse jeune femme nommée Luna.

Critique : Avec près de 8,73 millions d’abonnés sur YouTube et 6 millions de followers sur Instagram, c’est un doux euphémisme de dire que le manga de Inoxtag était attendu ! Pour réaliser ce projet, le jeune vidéaste s’est entouré d’une équipe de nouveau venu dans le manga, le réalisateur Basile Monnot, avec qui il avait déjà travaillé, et Charles Compain. Ce trio de passionnés a même pu compter sur les conseils de Tony Valente, premier mangaka Français publié au Japon grâce à sa série Radiant !

Mais qu’en est-il de ce premier tome ? Pour commencer, arrêtons-nous sur la couverture, qui est une vraie réussite ! La jaquette aux couleurs chatoyantes rappelle par certains côtés les affiches de la très belle série animée Arcane. La suite a confirmé cette première impression. Même si certaines scènes de combat ont besoin de gagner en maturité, nous avons beaucoup aimé le dessin de Charles Compain et particulièrement sa représentation du don du protagoniste, Haki, capable de ressentir les intentions des autres.

©Charles Compain, Inoxtag, Basile Monnot, Michel Lafon 2024

Un jeune homme qui semble complètement désabusé et on ne peut pas vraiment lui en vouloir quand on connait son don, ou plutôt sa malédiction. Derrière cette apparence, on découvre un garçon altruiste dont la préoccupation majeure est le bien-être de son père. Rescapé d’une explosion, Haki contracte un virus, le Noctus. Mortelle sous neuf mois, cette maladie qui apporte certains dons n’a aucun remède enfin d’après ce que l’on dit …

©Charles Compain, Inoxtag, Basile Monnot, Michel Lafon 2024

Une jeune femme mystérieuse, également atteinte du Noctus, va l’emmener dans le monde du dessous pour participer à une compétition afin d’intégrer Agartha, une société très étrange qui à la possibilité d’accéder à un remède. Mais pour Haki, toutes ces découvertes ne sont pas les plus surprenantes car, depuis qu’il est arrivé dans ce monde du dessous, le jeune homme ne peut plus lire les intentions des autres. Et ce silence est pour Haki le plus beau des cadeaux.

Même si l’enchainement des péripéties est parfois un peu décousu, notamment l’arrivée dans l’arène pour intégrer Agartha, ce scénario va à mille à l’heure et réussi à ne pas nous laisser sur le côté. Les pouvoirs donnés par le Noctus et surtout leurs limites nous ont beaucoup intéressé et nous avons hâte d’en apprendre d’avantage sur ceux-ci. De nombreux points restent dans l’ombre, à commencer par ce mystérieux homme au parapluie ? autant de raisons qui nous ont donné envie de découvrir la suite de cette histoire !

Nous avions un peu peur avant de commencer ce manga, mais force est de reconnaître que ce fut une très bonne lecture !