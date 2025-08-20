J’aurai 14 ans toute ma vie - la chronique du spectacle

Résumé : Elle était Pénélope dans "La Boum", film devenu culte. Derrière le visage poupin, que se passait-il ? Avec humour et émotion, la Sheila O’Connor de quatorze ans et la femme d’aujourd’hui vont s’interroger, se confronter pour mieux comprendre le passé et le présent.

Critique : Cela commence par une boum surprise. Sur scène, des adolescents font la fête. L’état d’esprit est intemporel, la musique nous plonge dans les années 1970-80. Comme une apparition, Sheila O’Connor arrive à pas feutrés, émerveillée. Elle est une parmi d’autres, elle n’a plus leur âge. Et pourtant...

Elle est de celles et ceux qui ont subi les porcs prédateurs de jeunes filles à une époque où presque personne ne voulait les entendre et les protéger. Avec ce sourire constant, elle nous raconte sa vie, son parcours, ses combats. On peut dire qu’elle en a bavé, à tous les âges, à tous les étages. Enfant maltraitée, délaissée, elle a construit ses repères, souvent malsains et toxiques eux aussi, mais qui lui ont permis d’avancer.

De l’appétit, des pulsions de vie : où va-t-elle chercher tout cela ? C’est ce que Sheila O’Connor, pétrie d’émotions, nous livre aux côtés d’un double multipliant les personnages, incarné avec un rare talent par Bertille Mirallie. Cette jeune comédienne maitrise une technique et une qualité de jeu remarquables.

La scénographie fait appel à la vidéo, aux écrans et aux images d’autrefois, en marge d’accessoires courants des années 80. Succession d’hommages, de souvenirs, de dénonciations, le récit est haut en couleurs, particulièrement dramatique alors même que Sheila O’Connor arrive à nous en faire rire ou sourire.

La mise en scène de Philippe Calvario est dynamique et réjouissante. Inspiré par cette histoire qui parle aussi de lui, il démontre, une nouvelle fois, tout son talent de narrateur scénique en valorisant l’histoire et ses interprètes.