Ma zone d’inconfort – Eldiablo – la chronique BD

Une bande dessinée pleine d’humour et d’autodérision alors que le sujet n’est a priori pas drôle : une agression et ses conséquences, mais aussi un beau parcours de rétablissement et résilience.

Résumé : L’histoire se passe à Montréal, à la fin des années 2010. Un Français, qui n’est rien d’autre que l’auteur de cette bande dessinée, se fait casser la figure sans raison… Sa mâchoire démontée lui vaut des longs mois de convalescence. À travers ces 144 pages, Eldiablo revient sur cet évènement traumatique de sa vie et témoigne d’une force de caractère tenace et joviale !! Il nous raconte sa sidération, les soins et son rétablissement, avec un humour mordant et décapant.

Critique : Eldiablo est un artiste multicarte : grapheur, dessinateur, illustrateur, il est aussi scénariste pour la BD, la TV et le cinéma. Il a sévi notamment dans les revues Psykopat et Fluide Glacial. Il alterne entre des récits autobiographiques et récits fictionnels et compte déjà derrière lui plus d’une vingtaine de publications.

© Eldiablo / Rouquemoute

En 2018, après avoir passé toute sa vie entre Paris et la banlieue nord, il décide de s’installer avec sa femme et ses filles à Montréal. On lui dit que là-bas, il a plus de chance de se faire agresser par un caribou que par un individu… Pourtant, un jour, en rentrant chez lui, il croise la route d’un mec mal en point et plein d’agressivité. Cette malheureuse rencontre lui vaut quelques mois de pénibilité intense, tant sur le plan corporel que psychique. Ma zone d’inconfort revient sur cet épisode. Eldiablo décrit sans fard comment il a « douillé » mais aussi comment il s’en est sorti. Il aborde ses craintes et les prises de conscience qu’il a eu et chaque fois avec une dose d’autodérision et d’humour mais aussi avec des émotions sincères qui ne tombent jamais dans du pathos ! Bien on contraire, cette bande dessinée se lit avec le sourire. On suit l’auteur sur son chemin de rétablissement, on compatit avec lui et on rit aussi !

Son trait est volontairement grotesque. Ici, pas de cases, mais des dessins croqués au fil des pages formant des saynètes…Des « crobards » au sens noble du terme, c’est vif et piquant.

© Eldiablo / Rouquemoute

Ce récit a déjà été publié dans la revue numérique Mazette, avant que la maison d’édition Rouquemoute s’en saisisse pour en faire un livre. De fait, l’album est divisé en plusieurs chapitres qui sont autant de petites pastilles. C’est la deuxième collaboration entre l’auteur et l’éditeur. Ils avaient travaillé ensemble sur un précédent album Wesh Caribou où Eldiablo chronique son installation au Québec.

Ma zone d’inconfort inaugure une nouvelle collection chez l’éditeur Rouquemoute, baptisée Résilience. À la fin de l’album figure un petit dossier, bien présenté, monté par l’éditeur Maël Nonet et illustré jovialement par Eldiablo propose d’exposer les contours de cette nouvelle collection. Il se compose de plusieurs entretiens qui donnent sens, corps et chair à cette nouvelle collection. Le dossier explore la définition du terme « résilience » avec deux interviews d’un médecin et d’un psychologue. Il permet aussi de comprendre les choix des éditeurs dans un dialogue à trois voix et dans un dernier entretien, Eldiablo revient sur l’écriture de cette bande dessinée et son histoire.

© Eldiablo / Rouquemoute

Ça donne envie de découvrir la suite…. Et d’ailleurs, la suite existe déja puisque la collection compte dès maintenant un deuxième tome dont on vous parlera bientôt ici : Sept ans et neuf mois de Coline Veith !