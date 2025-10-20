Tous derrière et eux devant – Thomas Brosset – la chronique BD

Un album autobiographique à l’apparence graphique trompeuse, qui traite avec acuité de la vieillisse et du deuil de ses parents.

Résumé : Thomas a passé une enfance heureuse dans les années 1980 auprès de ses parents Pierrette (« Babou ») et Bernard (« Papi »), à faire du vélo et partir camper. Bien plus tard, c’est au tour de Thomas de devenir le père de deux enfants, avec son épouse Fanny. Il se retrouve dès lors confronté à la vieillesse de ses parents : à la suite d’un accident, Bernard casse sa prothèse de hanche. Désorienté, il perd la mémoire et doit être envoyé dans un centre spécialité, au grand dam de Pierrette. Cette dernière est également victime de la maladie d’Alzheimer, et perd progressivement son autonomie. Thomas doit alors prendre en charge sa mère : une lourde responsabilité…

Critique : Première bande dessinée de Thomas Brosset – devenu webmaster et graphiste après avoir suivi une formation en anthropologie –, Tous derrière et eux devant fait référence dans son titre et sa couverture, qui représente la famille de Thomas sur un cheval – à la chanson belle et triste de Georges Brassens, Le Petit Cheval (1952) :

« C’était un petit cheval blanc

Tous derrière, tous derrière

C’était un petit cheval blanc

Tous derrière et lui devant »

Le « eux » du titre renvoie aux parents de Thomas, placés sur l’échine du cheval sur la couverture, quand leur fils est juste derrière et ses propres enfants à l’arrière de l’animal. C’est l’histoire de la vie que symbole, avec un dessin en apparence enfantin, que figure dans cet album Thomas Brosset. Confronté au déclin de ses parents et à la nécessité de les prendre en charge, le dessinateur a raconté son histoire dans cet album à la fois très personnel – on y retrouve quelques souvenirs d’enfance de l’auteur, ainsi que des photographies de familles sur lesquelles on a ajouté une bulle ou un dessin – et universel, tant chacun peut être confronté à cette situation.

L’ouvrage comporte de nombreuses scènes frappantes et, parfois, déchirantes. On a le cœur serré à la lecture des dialogues entre Thomas et sa mère lorsque cette dernière ne se souvient plus du métier de sa belle-fille, ou appelle son fils pour lui demander où elle est car elle ne reconnaît plus sa maison. L’auteur partage aussi son sentiment de culpabilité – celui de devoir envoyer ses deux parents en maison de retraite – ainsi que ses angoisses. La difficulté de la situation transparaît notamment à travers l’inconscient, notamment lorsque Thomas Brosset transcrit un rêve où fait tomber sa mère dans les escaliers.

Le choix graphique radical de Thomas Brosset d’adopter un dessin minimaliste, proche du dessin d’enfant, surprendra sans doute les lecteurs peu habitués à ce type de partis-pris. Le dessin se marie toutefois bien avec le propos de l’album, intrinsèquement lié à l’enfance. S’il ne nous prend pas par la main, Thomas Brosset parvient par quelques subtilités graphiques dans la représentation des personnages et le découpage à faire naviguer le lecteur entre l’enfance de l’auteur et le moment présent.

© Thomas Brosset / Éditions FLBLB Thomas Brosset reprend les codes du roman photo sur ces planches où il reprend une photographie de lui enfant, accompagné d’une colorisation de ses cheveux en bleu – un code graphique de l’album – et l’insertion de bulles pour le monologue.

Réalisé avec le cœur, Tous derrière et eux devant est un album à offrir à toutes celles et ceux qui sont confrontés au problème de la dégradation physique de leurs proches.