News : Qui se rappelle Jacques Martin, ce célèbre animateur de télévision qui occupait à lui seul une bonne partie des programmes d’Antenne 2, le dimanche après-midi ? Les plus de quarante ans, essentiellement.

La gloire télévisuelle est cruelle, elle passe comme le café. Pour Martin, la fin du parcours s’acheva sur une surprise : le compagnon des congés dominicaux apprit un jour et très sèchement qu’on lui retirerait l’antenne, comme on le disait alors.

Alors, il s’en rendit malade, fit un AVC, sombra dans la mélancolie, puis mourut oublié, résident aphasique d’un luxueux hôtel.

Pourtant, en 2003, on avait brièvement cru à un revival : Laurent Ruquier, alors en pleine ascension, avait invité la star déchue sur le plateau d’On a tout essayé. Contrairement à certains de ses collègues, l’hôte ne souffrait pas d’amnésie : il se souvenait qu’au début des années 90, l’animateur lui avait mis le pied à l’étrier, avec "Ainsi font font font", un lointain et très indigne rejeton du "Petit Rapporteur".

Après ce retour, on ne revit plus jamais l’ancien comparse de Jean Yanne, qui avait secoué l’ORTF en lui infligeant "Un égale trois".

Jacques Martin : derrière vos applaudissements revient sur la carrière de celui qui se rêvait artiste, se retrouva prisonnier du petit écran, bientôt associé à des émissions aussi populaires et ringardes que "L’École des fans", "Le Monde est à vous" ou "Thé dansant" (où brillait le célèbre orchestre de Robert Quibel).

C’était l’époque où bien des enfants s’ennuyaient le dimanche, avant qu’un documentaire de l’équipe Cousteau ne les endorme définitivement, peu après le goûter. Le lendemain, il fallait retourner en classe.