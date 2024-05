Jeunesse, mon amour - Léo Fontaine - critique

Résumé : Après plusieurs années, un groupe de jeunes adultes se retrouve. L’époque du lycée est révolue, mais les amis tentent d’en raviver l’esprit et les liens. Lors de cet après-midi hors du temps, où les souvenirs et non-dits refont surface, chacun prend conscience de ce qui a changé.

Critique : L’adolescence, cette période de transition entre enfance et maturité, caractérisée par la confusion et les contradictions, a toujours inspiré Léo Fontaine. Après deux courts-métrages, L’un pour l’autre, en 2017, sur le football et l’adolescence, puis Emma Forever, en 2019, consacré à l’histoire d’amour de deux tout jeunes gens qui se rencontrent lors d’une soirée d’anniversaire, il signe son premier long-métrage autour de la nostalgie des liens amicaux tissés dans ces jeunes années qui précédent l’entrée dans la vie adulte.

« Les amitiés de l’adolescence, rien ne peut en effacer complètement la trace dans notre cœur. Ce que nous avons de meilleur, nous le devons à la pureté et à la grandeur des sentiments qu’elles nous ont fait éprouver. » affirme Robert Charbonneau, écrivain québecois. Une maxime que Léo Fontaine aurait pu faire sienne, lui qui s’interroge sur le bien-fondé de la pérennité des amitiés d’enfance ? Doit-on être triste de les perdre à l’âge adulte car elles constituent le socle d’une vie ? Ou doit-on se réjouir de n’en garder que des souvenirs à jamais gravés ?

S’inspirant de son parcours personnel (il tourne dans le jardin de la maison de son enfance ainsi que dans le bois où il se promenait avec son chien), il bâtit, entre nostalgie et éclats de rire, une intrigue dans laquelle chacun pourra puiser un morceau de son histoire.

Ils se sont connus au lycée. Ils sont aujourd’hui trentenaires. Alors que la maison dans laquelle ils ont connu de bons moments est mise en vente, ils décident de s’y retrouver une dernière fois. Un sujet certes maintes fois abordé au cinéma, que l’auteur parvient à rendre intéressant grâce à la part d’authenticité dont il dote et à une bande de jeunes comédiens spontanés et complices.

Dans un premier temps, des retrouvailles sincères, teintées du bonheur de mesurer le chemin parcouru, donnent lieu à des dialogues piquants, quelquefois graves, souvent drôles mais toujours animés. Puis, à l’image de la vie qui s’écoule avec ses inévitables évolutions, la narration suit son cours sans fléchir. Elle invite d’autres sentiments à se joindre à la fête qui peu à peu change de registre. À la mélancolie succède le regret, puis l’amertume d’une histoire d’amour inaboutie mais toujours bien réelle. Après les échanges de pure camaraderie, la caméra scrute, à coup de gros plans, les émotions sur les visages de ces jeunes gens plongés dans une douloureuse réflexion mentale, entre colère et blessure.

Le mélange de scènes très écrites et de séquences improvisées insuffle poésie et énergie à cette chronique touchante de vérité sur le temps qui passe. Quand la fin arrive, un peu trop abrupte, il ne reste plus qu’à imaginer le devenir de chacun des membres de cette tribu à laquelle on s’est attachée.