Jin & Jin – Lee Dong-eun, Jeong Yi-yong – la chronique BD

Résumé : Jin-a est une jeune femme orpheline qui travaille d’arrache-pied comme femme de ménage (le jour) et chauffeur (la nuit) dans l’espoir de financer les études de sa petites sœur. Elle vit dans une résidence collective pour femmes financées par Samsung. De son côté, Su-Jin est une femme d’une quarantaine d’année qui vit seule et dont l’unique fils est jeune adulte. Elle apprend à l’occasion d’un examen gynécologique qu’elle est enceinte d’un des clients du restaurant qu’elle tient avec sa sœur…

Critique : Si la Corée du Sud fascine la jeunesse au rythme de sa puissante industrie du divertissement, de la K-Pop aux webtoons, certains créateurs, des cinéastes comme comme July Jung (voir l’excellent About Kim Sohee) ou des auteurs de manwhas comme Song Aram (Deux femmes, çà et là) ou Ancco (Mauvaises filles, Cornélius) peignent l’envers du décor de la société coréenne, qui se distingue par la brutalité et la rigidité de ses rapports sociaux. C’est dans cette veine que se situe Jin & Jin, dernier album du duo Lee Dong-eun (scénario) et Jeong Yi-yong (dessin). La collaboration de ces deux auteurs a démarré avec Changement de saison, paru en 2013 en Corée puis en 2022 en France.

Lee Dong-eun, Jeong Yi-yong / Éditions çà et là pour la traduction française La situation de Jin-a

Jin & Jin s’attarde sur deux femmes au même nom, qui ne font cependant que se croiser dans l’album : Jin-a se fait prendre en voiture par Su-jin, et échangent simplement quelques mots. Sinon, on suit les deux intrigues parallèlement, passant d’une situation à l’autre de manière assez fluide. Le point commun de ces deux femmes est d’être en marge des attentes de la société coréenne : Jin-a est dans une situation économique précaire et malgré son travail acharné, ne possède guère de chance de mieux s’en sortir. Soucieuse d’aller au devant des autres, elle rencontre dans sa résidence une autrice au parcours cabossé, dont elle tente de s’occuper. De son côté, c’est la grossesse tardive et issue d’une union hors-mariage de Su-Jin qui la place en marge, d’autant que son compagnon n’assume pas ses actions. En dépit de la dureté de certaines situations, le récit nous entraîne toutefois vers une conclusion relativement optimiste.

Lee Dong-eun, Jeong Yi-yong / Éditions çà et là pour la traduction française Su-Jin (en haut) adopte un chat et parle de son fils.

Jeong Yi-yong adopte un dessin au trait réaliste, teinté de nombreuses hachures, pour donner vie à cette histoire. Le découpage se concentre essentiellement sur les personnages, et s’avère assez sobre en matière de décors. L’album joue sur les teintes de couleurs pour distinguer les passages qui concernent Jin-a et Su-Jin, un procédé narratif classique mais parfaitement cohérent ici. Le rendu s’avère sobre et plutôt efficace, même s’il faut parfois faire attention à ne pas confondre deux personnages.

Chronique sociale résolument réaliste, Jin & Jin dresse le portrait doux-amer de deux femmes qui ne correspondent pas au schéma-type d’une société coréenne qui demeure conservatrice. Une lecture éclairante sur la Corée d’aujourd’hui.