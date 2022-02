47 cordes. Première partie – Timothé Le Boucher – la chronique BD

0 personne

Résumé : Un jour, une métamorphe rencontre un jeune homme, le harpiste Ambroise, dont elle tombe amoureuse. Dès lors, séduire et tout connaître de cet homme devient une obsession pour la métamorphe, connue dans la haute société pour être la fameuse cantatrice Francesca Forabosco. Elle use de son pouvoir d’adopter n’importe quelle apparence pour infiltrer le quotidien de celui qui est devenu sa proie. De son côté, Ambroise ignore tout de l’attention et des manipulations multiples dont il est l’objet. Il partage un appartement avec sa sœur, musicienne elle aussi, et cherche avant tout à s’intégrer dans l’orchestre qu’il vient de rejoindre. Ambroise rencontre Francesca Forabosco – principal avatar de la métamorphe – qui le prend son son aile et lui propose un marché : s’il veut obtenir la harpe qu’il désire, le jeune homme devra relever 47 défis. Dans ce jeu rapidement malsain, aucun échec n’est permis…

47 cordes est sans doute l’album de la confirmation pour Timothé Le Boucher, révélé au grand public avec le remarquable Ces jours qui disparaissent (Glénat, 2017, environ 80 000 exemplaires vendus). L’auteur poursuit l’exploration ses thèmes de prédilection, la quête de l’identité et le rapport à l’autre, en mettant en scène l’amour qu’éprouve une créature fantastique et manipulatrice pour un jeune homme qui se cherche encore. La mise en scène de l’amour et de son caractère toxique, tant Ambroise devient une obsession pour la métamorphe, constitue le ressort principal d’un récit ample, qui prend son temps pour poser chaque situation et personnage. La profondeur psychologique et la multiplicité des protagonistes constitue d’ailleurs l’une des grandes forces de sa bande dessinée, qui fait le pari du réalisme. Timothé Le Boucher excelle également dans la mise en scène : derrière la lisibilité immédiate d’un dessin réalisé avec des aplats de couleurs sur une palette graphique, chaque cadrage, chaque décor s’avère extrêmement travaillé. On sent véritablement l’influence du cinéma sur le découpage de l’album et une véritable maîtrise de la construction narrative. Timothé Le Boucher – Glénat La narration très fluide de 47 cordes n’empêche toutefois pas quelques longueurs d’apparaître dans l’histoire, avec des dialogues et des scènes qui s’avèrent quelque peu répétitifs. L’album de près de 380 pages aurait gagné en densité en condensant certains passages. Si Timothé Le Boucher sait bien ménager le suspens, le grand final est de cette première partie s’avère en définitive assez attendu. La lecture de n’en demeure pas moins extrêmement plaisante, et le deuxième volet de ce diptyque devrait sans aucun doute réserver son lot de surprises… Timothé Le Boucher – Glénat

384 pages – 25 €

