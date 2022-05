Jukebox Motel T.2 : Vies et morts de Robert Fury – Tom Graffin, Marie Duvoisin - la chronique BD

Résumé : Ce deuxième tome de {Jukebox Motel} nous dévoile enfin la suite des mésaventures de Thomas Shaper, qu’on avait laissé en bien mauvaise posture à la fin du premier volume. Son réveil lui réserve une heureuse surprise : l’arrivée de Joan, son unique amour et Jamie, leur fille. Thomas pourrait reprendre du poil de la bête, mais il lui reste beaucoup de non-dits à régler avant de trouver la paix. Le Jukebox Motel va-t-il l’aider à remonter la pente ou l’enfoncer jusqu’à l’ultime mauvais choix ?

Critique :Tom se redresse avec l’arrivée de Joan et Jamie. Il tente de recréer le lien avec Ted, mais les cauchemars ne vont pas s’arrêter pour autant. Avec ce second tome, Tom Graffin continue d’explorer l’inconscient tourmenté de Tom Shaper. Fait de haut et de bas, son séjour au JukeBox Motel, qu’il déclare sien et ne veut quitter pour rien au monde, ne semble pas lui apporter la paix.

Tom doit chercher le chemin qui le mènera vers l’apaisement mais les retrouvailles avec de vieux amis, la visite inattendue d’un étrange ange gardien et le retour de sa part d’ombre ne vont pas l’aider. Comment gérer l’imprévu, l’incompréhensible ? Tom s’enfonce et ne voit plus d’issue, jusqu’au moment où il décide de prendre le taureau par les cornes. Mais n’est-ce pas une solution insensée qu’il imagine ? La réponse vous attend dans les pages de cet opus, qui conclut en beauté cette curieuse histoire dont la part de mystère reste sans doute son plus bel attrait.

Les personnages secondaires inattendus, attachants, intrigants, sont à la hauteur de ce récit d’un drôle de parcours, celui de Tom Shaper. Mais cette existence n’est-elle pas tout simplement un reflet de nos vies ?

Tom Graffin et Marie Duvoisin – Grand Angle

Marie Duvoisin continue sur la lancée du premier tome et son trait reste un plaisir à regarder. Les demi-teintes obscures dans lesquelles semble parfois se réfugier Tom sont réussies, la mise en scène serrée nous maintient au cœur de l’histoire. Les couleurs éclatantes de certaines hallucinations de Tom sont magiques. On ne s’attache pas qu’à lui mais aussi à Ted, Joan, Johnny et même à Walt.

Jukebox Motel T.2 Vies et morts de Robert Fury est une belle conclusion pour ce récit empreint de merveilleux revenant sur la drôle de vie de Tom Shaper. À moins que ce ne soit sur les drôles de vies de Tom ?