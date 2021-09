Jukebox Motel. T1. La Mauvaise fortune de Thomas Shaper – Tom Graffin, Marie Duvoisin - la chronique BD

Résumé : Jukebox Motel démarre en 1941 à la naissance de Thomas Shaper, destiné à reprendre la production de fraises de son père. Mais Thomas se sent d’autres aspirations, il veut devenir artiste. Ce qui entraîne rupture familiale et plongée dans l’inconnu de la grande pomme. Mais la vie de Thomas va être bouleversée lors d’une rencontre inattendue avec une légende vivante...

Thomas Shaper aura vécu une drôle de vie. C’est le moins que l’on puisse dire. Et l’on prend énormément de plaisir à la suivre. En cette période psychédélique des années soixante, on pourrait s’attendre à tout, mais pas à cela. Ce récit qui oscille entre rencontre incroyable, drame, joies et déceptions nous tient en haleine jusqu’à sa fin en suspens, dans l’attente du second tome.

Tom cherche un moyen de pouvoir créer quelque chose de beau, que ce soit en peinture, en amour ou en trouvant un lieu où vivre, un lieu de paix, mais malgré sa bonne volonté et toutes ses tentatives, il passe son temps à échouer. Et pourtant, il s’accroche et se bat. Ce fameux Jukebox Motel au nom évocateur joue un rôle important dans l’histoire. Mais ce qui nous accroche le plus c’est la vie de Thomas, qui se cherche comme artiste, comme mari, et finalement comme être humain. Tom Graffin nous entraîne à la suite de Thomas dans ce récit maîtrisé entre road-movie, quête initiatique, histoire d’amour.

Tom Graffin, Marie Duvoisin / Grand Angle

Marie Duvoisin apporte la douceur de son trait semi-réaliste. Les années passent et nous reconnaissons Thomas enfant, ado, jeune adulte. Les États-Unis avec ses motels, ses résidences, ses buildings, ses bars, nous renvoient dans un passé que nombre d’entre nous n’ont connu que par les films et les séries. Pourtant, au travers des saisons qui avancent et de leur nuances de couleurs, on retrouve ce monde et ses codes. La dessinatrice, autant par sa palette que par son dessin, ponctue le récit avec des ambiances saisonnières, des atmosphères nocturnes, des lumières citadines et l’éclat des feuillages en plein soleil.

Jukebox Motel T1 La Mauvaise fortune de Thomas Shaper est le premier tome d’un diptyque réussi. Nous n’avons qu’une hâte, découvrir comment va s’achever l’histoire de Tom Shaper et du Jukebox Motel.