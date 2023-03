Ange Leca – Tom Graffin, Jérôme Ropert, Victor Lepointe - la chronique BD

Résumé : {Ange Leca} nous ramène en 1910, où le journaliste éponyme passe une nuit d’amour avec sa maîtresse Emma. Ils sont interrompus par Clémenceau, le chien d’Ange. Le journaliste part dans les rues inondées de Paris, découvre que le corps d’une jeune femme a été retrouvé dans une valise, amputé de ses membres, ses seins et sa tête. Un fait divers sordide sur lequel Ange va devoir enquêter...

Critique : Ange Leca a deux problèmes : son passé qu’il ne parvient pas à oublier et son chien, qui aboie de manière imprévue, par rapport à ses habitudes. Il s’ajoute une troisième charge, celle de trouver qui a tué cette jeune femme avant de la découper en morceaux et de la cacher dans une valise.

Cheveux au vent, moustache élégante, un penchant très net pour l’alcool et pour Emma, jeune comédienne mariée, Ange déambule dans Paris, enquêtant comme il le peut. Au hasard des rencontres, il nous fait découvrir une impressionnante brochette de personnages. Ces derniers sont d’autant plus impressionnants qu’ils sont réels. En effet, un carnet illustré à la fin de la BD resitue toutes les inspirations, les faits et les personnages historiques qui interviennent dans cette histoire. Et quand on se rend compte que cette fiction un peu dure est fondée sur des événements réels, autant vous dire que l’on a froid dans le dos.

Le personnage de Ange est intéressant mais nous trouvons qu’il fouille en même temps qu’il se laisse porter par le récit. Le hasard des rencontres l’aide beaucoup. Et si l’intrigue fonctionne et réserve quelques belles surprises, il n’en va pas de même de notre héros, qui suit le courant plus qu’il ne le remonte. Il reste ce vague à l’âme qu’il traîne, dans lequel on se retrouve.

Tom Graffin, Jérôme Ropert, Victor Lepointe / Grand Angle

Le dessin nous garde dans l’histoire. Le trait réaliste, les expressions des personnages et leurs poses, sans oublier Clémenceau, le chien, qui attire notre attention tant il est graphiquement présent dans ce récit. Les couleurs douces, posées avec légèreté, sont numériques mais ne portent pas cette froideur. Un beau travail, mêlé à ce Paris de la Belle Époque que l’on retrouve avec plaisir dans ses bas-quartiers, ses cabarets et ses personnages.

La composition dynamique joue parfois sur les débordements de case, que ce soit avec les bulles ou avec certaines parties du décor. Et nous donnons une mention pour les séquences oniriques qui décloisonnent totalement la planche en faisant disparaître les cases, nous entraînant dans le fond de l’inconscient de Ange. La mise en scène nous tient souvent au plus près des personnages, avant de prendre un peu de recul pour poser le lieu de la prochaine séquence.

Ange Leca est une enquête policière menée dans un rythme lent au coeur de la Belle Époque par un personnage oscillant entre amour et alcool. Ange nous entraîne à sa suite, errant à la recherche d’un coupable, et surtout de l’identité de la victime.