Julie Doohan . T.1 . Spirit of Bourbon - T. Cailleteau, L. Brahy, S. Champelovier - la chronique BD

Résumé : Julie Doohan ne pensait pas revenir si tôt chez elle, en Virginie, en 1922, en pleine prohibition. Pourtant, son père Doyle vient de mourir, assassiné par des gangsters avides de mettre la main sur n’importe quel bon alcool du coin. Mais la chimiste de la famille, c’est bien elle, et c’est une carrière inattendue qui va s’offrir à elle...

En revisitant la prohibition américaine façon Breaking Bad, Thierry Cailleteau a voulu insérer dans un univers d’hommes (on pense au très bon Des Hommes sans loi une femme au caractère bien trempée. Jolie et intelligente, aussi douée avec un bec Bunsen qu’avec une Winchester, Julie Doohan fait une entrée fracassante dans un monde pourri par la corruption et l’alcool de contrebande. Pourtant, elle va unifier tout un village dans une vendetta personnelle, et l’action arrive très (trop) tôt dans ce premier tome qui offre son lot de morts et de pièges. On se doute que les difficultés vont intervenir de manière plus accentuée dans le tome suivant, mais pour un début, c’est un vrai festival de vengeance et de situations favorables qui se déroulent sans accroc dans un monde pourtant présenté comme sauvage et injuste.

Thierry Cailleteau, Luc Brahy, Simon Champelovier / Delcourt

Le dessin de Luc Brahy permet de donner un joli coup d’œil sur une Amérique méconnue, celle rurale et donc assez sauvage où le racisme et le sexisme sont dominants et pas encore remis en cause. Avec ses couleurs assez étincelantes, quelques pages auraient mérité peut-être un peu plus de poussière mais l’ensemble est d’une facture propre et cohérente, les visages étant particulièrement bien mis en valeur. Mitrailleuses, alambics et granges ont droit à un traitement fin, témoignant d’un travail visible de recherche, ajoutant au folklore qui se dégage de cette histoire.

Thierry Cailleteau, Luc Brahy, Simon Champelovier / Delcourt

Pour un premier tome, Spirit of Bourbon possède en effet un sacré esprit, un certain souffle : des arômes d’action assumée dès le début, avec une vengeance directe mais des personnages avec des ambitions qui sont comme les suites possibles : illimitées.