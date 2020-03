Moonshadow - édition définitive – chronique BD

Résumé : J.M.DeMatteis a écrit cette histoire illustré par John J. Muth, aidé par d’autres dessinateurs. Cette édition réunit les douze tomes de la série avec une préface par DeMatteis mais aussi le volume de conclusion {Adieu Moonshadow} ainsi qu’une série d’extraits de scénario, de notes d’intention, de résumé rédigés par DeMatteis et quelques dessins préparatoires de Muth.

Critique : Un vieil homme raconte le parcours de curieuses entités cosmiques, les G’I Doses, au comportement étrange et incompréhensible, par les hommes en tout cas. Ces créatures traversent l’univers, sauvent des vies, en détruisent d’autres, et kidnappent des gens pour les stocker dans un zoo galactique, perdu quelque part dans l’espace. Parmi ces enlevées, une terrienne, Sheila Birnbaum...

C’est une histoire de SF, au premier abord, mais qui surfe allègrement sur différents genres, entre la comédie, le conte de fées, le road-movie, l’aventure galactique ou encore le parcours initiatique. C’est une somme de cinq cent pages qui nous offrent plusieurs références littéraires.

Si on lit Moonshadow au calme, cette intégrale devient un vrai régal. Le dernier tome pourrait laisser sur sa faim et sa fin, mais la présence du volume de conclusion, Adieu Moonshadow, est une belle surprise. Autant les douze tomes de la série sont clairement des BD, autant ce recueil spécial tient plus d’un mélange entre BD et livre illustré. Car, soudain, l’histoire bascule vers un format différent, avec une page de texte et une illustration pleine page en face, avant de revenir à la BD et ses découpages en cases.

Et c’est la force de cette histoire : Moonshadow ose tout, mélangeant la SF, l’humour potache, la philosophie, et malgré la noirceur de certains passages, ajoutant des moments carrément tendres et enfantins. Le quatrième mur est brisé, puisque le narrateur, un Moonshadow âgé, nous parle. L’histoire oscille également entre différents formats, comme le montre la conclusion de ce voyage épique.

Cet album est une réussite autant graphique que narrative. John J. Muth se fend d’aquarelles, de peintures, de dessins magnifiques. Seulement limité par le format de la planche, il prend toutes les libertés graphiques et déploie un talent explosif. Les personnages sont hachurés aux crayons, cerné aux traits de contours ou encore peints en volume et découpés par la lumière. Les décors sont traités de la même manière, totalement réalistes ou caricaturaux, tout comme les protagonistes. Ce mélange incroyable tient la route par l’unité graphique qu’apporte la peinture.

Les compositions sont magnifiques, comme cette planche découpée en plusieurs cases, celles-ci formant un tout, ou comme ces dessins pleine page ou ces planches à larges cadres, mais qui laissent un espace incroyable aux magnifiques couleurs.

Les couleurs sabrent les pages, et en quelques coups de pinceaux, Muth parvient à créer une ambiance fabuleuse. Le travail à l’eau dilue et permet l’étalement, les dégradés sont resplendissants.

Moonshadow édition définitive est une œuvre totalement réussie, une histoire entraînante, un conte de fées peint qui semble s’illustrer sous nos yeux, avec des miscellanées intéressants. Il est le fruit d’une collaboration étroite entre deux talents monstrueux.