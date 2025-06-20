Justan Lockholmes tome 5 : La Dame de Sang - C.D. Darlington - critique

Résumé : Londres est en émoi. Des femmes sont retrouvées sauvagement assassinées dans les ruelles sombres de Whitechapel. Le mode opératoire rappelle sinistrement un certain tueur en série, mais très vite, l’enquête prend un tournant inattendu : tous les soupçons convergent vers un jeune homme proche de Justan Lockholmes. Déterminé à prouver son innocence, Justan se lance dans une course contre la montre au cœur des brumes londoniennes, où se mêlent faux-semblants, masques tombés et secrets bien gardés. Mais jusqu’où peut-on aller pour protéger ceux qu’on aime ? Et que reste-t-il de la vérité, lorsque tout vacille ?

Critique : Inspirée par les meurtres de Jack l’Éventreur, l’intrigue plonge le lecteur dans un Londres brumeux et oppressant, où des prostituées sont retrouvées atrocement mutilées. Et lorsque tous les indices convergent vers un proche du détective, l’affaire devient personnelle.

C.D. Darlington livre ici une conclusion poignante à sa saga. Le ton, plus grave que dans les précédents tomes, laisse place à des émotions plus profondes. On y retrouve l’humour du héros, ses réparties vives, mais aussi ses doutes, ses blessures, et une certaine lassitude face à un monde qu’il ne maîtrise plus tout à fait. Les personnages secondaires sont toujours aussi bien campés : Gabrielle Miniponey, Yvan Beaufort, Messalia… Tous trouvent ici une résonance nouvelle, comme si l’autrice avait décidé de leur offrir, à eux aussi, une dernière lumière avant le rideau.

La Dame de sang est une fin de saga réussie : dense, émotive, rythmée et élégamment écrite. Une dernière enquête où l’on sent l’amour de l’autrice pour son personnage et pour les lecteurs qu’elle accompagne jusqu’au bout du chemin.