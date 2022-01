La Brigade Chimérique. Ultime Renaissance - Serge Lehman, Stéphane De Caneva, Lou - la chronique BD

Résumé : A Paris, dans ce début de XXIe siècle, un groupe de chercheurs enquête sur l’hypermonde, où comment une partie de l’Histoire a été oubliée, voire effacée. Alors quand un rat mutant sévit dans le métro, il est temps de faire surgir du passé les anciens héros de la Brigade Chimérique...

La Brigade Chimérique n’est pas une série ancienne, au sens où elle ne date pas des années 80 ou 90, et pourtant à voir paraître cette Ultime Renaissance, en forme de conclusion à ces quatre tomes immenses, on acquiert un petit pincement au cœur. On ne revivra pas cette réécriture de l’entre-deux-guerres métaphorique, qui voyait les entités politiques incarnées par des super-héros et méchants. En 2022, le cauchemar est peut-être atténué car on ne sait pas vraiment ce qui nous attend, ou peut-être parce que le danger terroriste n’a pas cette aura maléfique qu’a pu avoir le troisième Reich... Ainsi, voir le Soldat Inconnu devenir un Captain America européen, revoir Halifax et l’Homme truqué, n’a pas la saveur des albums originels, mais c’est toutefois avec plaisir qu’on retrouve cette idée d’une Histoire transformée, et l’on se sent proche de ce chercheur et de son assistant passionnés par cet hypermonde. On ne doute pas vraiment d’une issue positive, malgré le Roi des Rats et le Galactus dérivé, et c’est donc une évolution que propose cette Ultime Renaissance, qui s’ancre dans son temps davantage qu’il ne perpétue le format des origines.

Serge Lehman, Stéphane De Caneva, Lou / Delcourt

Pour ce qui est du graphisme, l’émancipation se fait aussi, et ce dès le début. En fait, c’est par petits clins d’œil, notamment les affiches, les couvertures de comics et les flashbacks que se s’effectue le rappel avec les anciens tomes. Avec le métro, le GIGN, les gamins de la rue parisienne, l’atmosphère a changé et ne veut plus rester dans le passé. La transition est plutôt rapide, et ce comic aux accents français est ainsi assez dépaysant, comme si les américains perdaient l’apanage de ces histoires de super-héros, de nouveau, et pour notre époque qui plus est.

Ultime Renaissance n’est donc pas un simple hommage, ni une totale continuité de la Brigade Chimérique, mais plutôt une belle histoire de super-héros qui s’appuie sur une mythologie, à la manière des Marvel d’aujourd’hui.