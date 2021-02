Juste à Nantes - Marjolaine Grandjean - critique du court métrage

Résumé : Basse-Goulaine, un soir de 14 juillet. Héléna décide de sortir à Nantes rejoindre ses amies. Elle s’inquiète pour Matthieu, son amoureux, qui ne la rappelle pas. Elle fait du stop et monte avec Claude, qui n’a plus vingt ans, mais une BX, et toute la nuit devant lui.

Critique : Ce très beau film condense, à travers une soirée à rebondissements et une aurore maritime, une variété de sensations et de sentiments, que Marjolaine Grandjean réussit à capter, avec un art très sûr de la mise en scène, notamment du plan-séquence. A l’intersection des désirs et des doutes, la caméra se situe à juste distance d’une jeune fille spontanée, Héléna, portée par l’élan de sa jeunesse. Mais plus globalement, les cinq protagonistes, réunis le temps d’une nuit, se trouvent dans une forme de vacance dont on sait, depuis le cinéma d’Eric Rohmer, qu’elle s’accommode tout à fait du hasard.

Héléna court désespérément à la recherche d’un garçon qui ne veut plus

d’elle, mais n’en oublie pas sa force vitale qui va de pair avec une spontanéité, qu’elle insuffle à ses trois amies, ensemble comme des sœurs siamoises, souvent réticentes, finalement emportées par un flux irrésistible. Et puis, il y a Matthieu, automobiliste débonnaire, chauffeur toujours disponible et sans arrière-pensée, d’une maladresse touchante, tout simplement à la recherche d’un bon moment passé avec d’autres. On pourra toujours gloser sur sa présence, sans que ses confidences très mesurées ne livrent une cause, qui aurait été une facilité scénaristique. Il est simplement là, telle une évidence, dans un mouvement qui abolit les différences générationnelles.

Il passe dans les plans de ce film comme l’énergie de la vie que n’affaiblissent pas les moments d’hésitation. Un vrai coup de cœur.