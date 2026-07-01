Kayara, Princesse inca - Cesar Zelada, Dirk Hampel - critique

Résumé : Dans l’Empire inca, Kayara, seize ans, rêve de rejoindre les Chasquis, les légendaires messagers qui parcourent le royaume. Mais cette mission prestigieuse est réservée aux hommes… Déterminée à prouver sa valeur, Kayara se déguise en garçon pour participer à la grande Course des Messagers devant l’Empereur. Courageuse et intrépide, la jeune fille va défier les traditions pour accomplir son destin. Commence alors une aventure extraordinaire à travers les paysages majestueux de son royaume, au cours de laquelle elle découvrira les légendes, les secrets et l’héritage de son peuple.

Critique : Passionnés depuis toujours par l’histoire du monde inca, les réalisateurs Cesar Zelada et Dirk Hampel s’intéressent particulièrement à son système de communication. En effet, si ses habitants ne connaissent pas l’écriture, ils ont mis au point un mode codé pour transmettre des messages à travers ce vaste territoire qui s’étend sur presque toute l’Amérique du Sud. Grâce aux Chasquis, ces hommes forts et entreprenants, les informations circulent rapidement. Mais au-delà de cette prouesse technique, nos deux cinéastes sont intrigués par la seule présence masculine dans les rangs de ces valeureux coureurs. Ils découvrent alors que cette fonction est interdite au sexe dit faible. L’occasion est alors toute trouvée d’imaginer une héroïne cherchant sa place dans un monde qui lui est fermé. Ils la prénomment Kayara, soit fleur du désert en quechua, en hommage à cette plante capable de se développer en terre aride.

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Née sous une bonne étoile, à l’ombre de Tunche Films, studio d’animation indépendant sud-américain créé par les frères Zelada, Kayara, Princesse inca se cale parfaitement dans les pas du divertissement familial de bon aloi. Optant pour une mise en scène classique, l’animation 3D nous emmène tambour battant au cœur d’une civilisation ressuscitée, dont on connaît peu de choses, tout en développant sans ostentation des thèmes universels, comme la résistance, l’affirmation de soi et le courage à faire bouger les traditions ancestrales de ce XVe siècle bien peu favorable aux femmes. Le graphisme, quant à lui, ne manquera sans doute pas de faire débat. Les paysages des Andes, plongés dans une mosaïque de teintes multicolores, n’auront vraisemblablement aucun mal à faire l’unanimité. Mais les visages des personnages adultes, taillés en lame de couteau et au faciès sévère, pourraient bien susciter interrogations et même désapprobation, même si certains y verront peut-être une manière originale de traduire le peu d’ouverture d’esprit qui régnait au sein de ces sociétés cadenassées. Et puisqu’il s’agit avant tout d’une œuvre destinée aux plus jeunes, il est de bon ton d’accompagner notre jeune aventurière d’un compagnon, complice de ses combats et de ses rêves. Un adorable cochon d’Inde, futé et drôle, remplit ce rôle à merveille.

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Une structure conventionnelle, un scénario prévisible : assurément Kayara, Princesse inca ne révolutionnera pas le monde du film d’animation. Toutefois, ce film constitue une agréable distraction qui vaut pour sa colorimétrie, la vivacité de son personnage principal et surtout la valeur de son message incitant les jeunes filles du monde entier à trouver la force nécessaire pour imposer leurs droits et réaliser leurs rêves.