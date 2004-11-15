Le bon, la brute et le truand - Sergio Leone - critique

Résumé : Pendant la guerre de Sécession, trois hommes, préférant s’intéresser à leur profit personnel, se lancent à la recherche d’un coffre contenant deux cent mille dollars en pièces d’or volés à l’armée sudiste. Tuco sait que le trésor se trouve dans un cimetière, tandis que Joe connaît le nom inscrit sur la pierre tombale qui sert de cache. Chacun a besoin de l’autre. Mais un troisième homme entre dans la course : Setenza, une brute qui n’hésite pas à massacrer femmes et enfants pour parvenir à ses fins.

Critique : On disait alors le western un genre peu transposable à l’étranger. Sergio Leone s’est chargé de prouver le contraire, et pas qu’un peu ! 1964 : il accepte de tourner - en Espagne - Pour une poignée de dollars dans des conditions financières misérables. Le succès est inversement proportionnel aux maigres moyens alloués au réalisateur inconnu. Deux ans et un film plus tard (Et pour quelques dollars de plus), il est un cinéaste fêté auquel est confié un budget colossal pour Le bon, la brute et le truand, apothéose qui clôt le cycle de ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui la "trilogie des dollars". C’est qu’en ce très court laps de temps, Leone a pulvérisé les codes du genre, avec son style à lui dont la grammaire baroque se décline à partir d’un attirail de règles immuables : plans-séquences étirés en longueur, immenses silences, utilisation du grand angle, zooms arrière et travellings à profusion, le tout soutenu par une musique lancinante, celle de son compère Ennio Morricone. C’est la révolution. D’autant que les histoires de Leone (et, ne l’oublions pas, de son coscénariste Sergio Donati) ne ressemblent à rien de ce qu’on a vu jusque-là. Ses personnages crasseux et cyniques sont d’abominables créatures, auxquelles il serait difficile de donner le nom de héros. N’ayant que le profit pour objectif - et peu leur importent les moyens d’y parvenir - ils sont prêts à tout.

Ainsi avancent, pour le pire et jamais pour le meilleur, le bon, la brute et le truand, improbable trio d’affreux, dans un monde impitoyable, immoral, cruel et rempli d’un humour sardonique, sortant leur pétoire pour un oui ou un non, faisant fi de tous les sentiments, même de l’amitié. Jusqu’au dénouement final, fantastique duel à trois dans un cimetière, scène d’anthologie qui marquera la fin de la collaboration entre Clint Eastwood et Sergio Leone. Le comédien craignait de se laisser enfermer dans un archétype mais plus tard, devenu réalisateur, il rendra hommage au western spaghetti, et de manière appuyée puisqu’il incarnera à nouveau, dans L’homme des hautes plaines, l’homme sans nom qu’il fut à trois reprises pour Leone. Quant à ce dernier, il tournait la page également pour s’attaquer à une nouvelle série, tout aussi culte aujourd’hui : celle des "il était une fois".