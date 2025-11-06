L’adolescence prolongée - Michel Claes - critique

Le 8 février 2026
Avec L’adolescence prolongée. Un temps d’accomplissements, Michel Claes propose un ouvrage d’une rare justesse, à la fois rigoureux sur le plan scientifique et profondément humaniste dans son regard porté sur la jeunesse.
- Editeur : L’Harmattan
- Genre : Essai
- Nationalité : Canadienne, Belge
- Date de sortie : 6 novembre 2025
- Plus d'informations : le site de l’éditeur
Résumé : L’adolescence n’est plus ce qu’elle était. Plus longue, plus précoce, plus complexe, elle bouscule nos repères et interroge notre rapport à la jeunesse...
Critique : Loin des discours alarmistes ou moralisateurs, l’auteur invite à repenser l’adolescence non comme une crise à traverser, mais comme une période riche, complexe et fondamentalement féconde.
S’appuyant sur plusieurs décennies de recherche en psychologie du développement, en sociologie et en neurosciences, Michel Claes montre comment l’adolescence s’est transformée au fil des mutations sociales, économiques et culturelles. Puberté plus précoce, entrée dans l’âge adulte plus tardive, allongement des études, dépendance économique prolongée : ces phénomènes redessinent les frontières traditionnelles de l’adolescence et appellent un changement de regard. L’auteur éclaire avec pédagogie les découvertes récentes sur le développement du cerveau adolescent, soulignant sa plasticité exceptionnelle et son potentiel d’apprentissage, tout en expliquant les vulnérabilités propres à cette période.
La grande force de l’ouvrage réside dans sa capacité à déconstruire les clichés persistants sur les adolescents « immatures », « paresseux » ou « dangereux ». Michel Claes démonte avec finesse les discours hostiles à la jeunesse, qu’ils soient médiatiques, politiques ou culturels, et en révèle les ressorts psychologiques et générationnels. Il rappelle que chaque époque a produit ses peurs vis-à-vis de la jeunesse, souvent nourries par la nostalgie et la crainte du changement.
Accessible sans jamais être simpliste, L’adolescence prolongée s’adresse aussi bien aux professionnels de l’enfance et de l’éducation qu’aux parents, enseignants ou lecteurs curieux de mieux comprendre cette phase essentielle de la vie. En réhabilitant l’adolescence comme un « temps d’accomplissements », Michel Claes offre un livre éclairant et profondément actuel, qui invite à accompagner les jeunes avec confiance plutôt que méfiance, et à reconnaître dans cette période prolongée non un problème, mais une chance pour les individus comme pour la société.
178 pages - 20 € (broché)
