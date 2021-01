Batman. Curse of the white knight – Sean Murphy – chronique BD

Résumé : Après avoir convoité la mairie de Gotham et sérieusement ébranlé Batman dans ses convictions, Jack Napier – alias le Joker – est derrière les barreaux. Bien qu’enfermé, le Joker réserve une surprise de son cru à son adversaire. En découvrant les origines de la famille Wayne, le Joker pousse Batman à s’interroger sur les secrets qui se cachent derrière sa fantastique fortune. À partir d’un journal légué par Alfred, Batman reconstitue l’itinéraire des Wayne, intimement liés à l’histoire maudite de Gotham. En parallèle, le Chevalier noir se retrouve aux prises avec Jean-Paul Valley, alias Azraël, fanatique qui s’affirme au fil du récit comme le miroir déformant du héros.

Les libertés narratives qu’autorise l’édition dans la collection Black Label de DC offrent à Sean Murphy la possibilité de réinventer – pour mieux la déconstruire – la mythologie qui entoure Batman. À cet égard, Batman. Curse of the White knight est davantage abouti que le premier volume, White knight, qu’il est conseillé d’avoir lu (bien que cela ne soit pas indispensable) avant d’investir ce volume. L’épine dorsale du récit est l’origine de la famille Wayne – et, par là même, celle de Gotham. La réussite des Wayne est-elle fondée sur le mensonge et le vol ? Cette hypothèse au cœur de l’intrigue ferait s’effondrer le récit du Batman justicier et ôterait au héros toute sa légitimité.

Sean Murphy / Urban comics pour l'édition française

Pour y répondre, Sean Murphy nous transporte aux origines de Gotham au XVIIIe siècle. Si la narration s’appuie sur une galerie de personnages célèbres du Batverse, les certitudes du lecteurs volent rapidement en éclat, tant Sean Murphy cherche à briser les codes. Dans sa quête, Batman s’appuie sur Harleen Quinzel, dont le traitement tout en nuances est remarquable. Il en ressort un récit haletant et maîtrisé de bout en bout par l’auteur, qui n’est pas sans rappeler le Dark kinght returns de Frank Miller dans son ambition et son traitement du personnage. Le final spectaculaire de Curse of the White knight annonce un troisième et dernier volet qui, s’il est à la hauteur de ce deuxième volume, devrait définitivement inscrire ce récit dans la légende de Batman.