L’année du singe - Patti Smith - critique du livre

Critique : L’année du singe correspond, dans le calendrier chinois, à l’année 2016. Concernant l’histoire mondiale, c’est l’année de l’élection de Donald Trump comme président des Etats-Unis ; une élection vécue comme un séisme par Patti Smith. Concernant son histoire personnelle, c’est le moment de ses soixante-dix ans. Pourtant la poétesse -beaucoup retiennent essentiellement sa carrière de chanteuse- n’écrit pas son propre chant du cygne. Certes, ses êtres chers, amis au crépuscule de leur vie en 2016 (comme son ancien amant, l’écrivain Sam Shepard) ou le cercle de ses proches envolés beaucoup plus tôt (nous pensons à l’éprouvante année 1994 où Patti Smith perd son époux, son frère, et son pianiste), sont de plus en plus vivaces dans sa mémoire. Certes, le rapport psychologique au temps change également : la vie semble passer plus vite. Cependant, l’auteure philosophe avec optimisme : ses rides ne sont-elles pas celles de la sagesse ?

La poésie de Patti Smith est une cartographie mentale hallucinante : l’onirisme et la réalité s’entremêlent pour le plus grand bonheur du lecteur égaré. En proie à des insomnies récurrentes, l’artiste se shoote à la caféine dans des lieux où elle savoure un rare et précieux anonymat. Son inconscient s’exprime avec une liberté qu’elle ne cherche pas à freiner, tout comme son périple à travers les Etats-Unis. Admiratrice fervente de Rimbaud, son écriture tend cependant davantage vers le surréalisme. L’ouvrage est ponctué de ses polaroïds en noir et blanc. Cela illustre malicieusement la créativité protéiforme de cette icône de la culture rock américaine. Elle ne lasse pas ses fans et ne laisse pas les nouvelles générations indifférentes. Il n’est pas "has been" d’écouter Because the Night, son "tube" à l’aura planétaire (1978), ou de la suivre lors ses pérégrinations dans L’année du singe, son treizième livre publié depuis l’inaugural The Night (1976).