L’aquarelle facile, 150 motifs en 4 étapes – Marina Bakasova - critique du livre

Résumé : Marina Bakasova nous explique les grandes lignes d’utilisation de l’aquarelle. Vous découvrirez ce qu’est un lavis, un glacis ou encore comment travailler sur papier humide, semi-humide ou sec. Puis arrive le moment où il faut retrousser vos manches, les cent cinquante motifs à reproduire pour vous entraîner, accompagnés bien sûr de quelques conseils.

Critique : Avec ce livre en main, c’est à vous de vous confronter à la réalisation de différents motifs.

L’auteure partage avec vous en amont ses connaissances de base sur l’aquarelle. Et aussi quelques conseils sur le matériel.

Mais vous serez assez vite plongé dans le bain. Et vous voilà devant votre premier motif. Vous pouvez – et cela est même recommandé – suivre les conseils de l’artiste décliné en quatre étapes. Il est intéressant de voir comment Marina Bakasova alterne le travail sur humide, sur sec, sur semi-humide ou bien comment elle mélange ces étapes et fait des allées et venues de l’une à l’autre.

Vous aurez l’occasion de tester. Bien sûr, vous n’arriverez pas forcément à un aussi bon résultat qu’elle. Mais rassurez-vous, les motifs sont déclinés en trois niveaux : facile, moyen, élevé. Faites attention : ils ne sont pas classés par ordre de difficulté, mais par thème. Vous aurez tout loisir pour essayer de peindre fruits, légumes, aliments, boissons, fleurs, plantes, nature, animaux, insectes, oiseaux, mondes marins, objets, voyages et festivités. Nous ne nous attarderons pas sur la logique de la nomenclature (les oiseaux ne sont pas des animaux ?), car le but est de vous permettre de choisir un domaine qui vous intéresse. Si vous êtes plus fleurs ou oiseaux, allez directement à la catégorie concernée, vous trouverez là plusieurs motifs correspondant aux trois niveaux de difficulté.

Effectivement, ce premier livre est une base pour vous permettre de franchir le cap. Toutefois, on peut regretter l’absence de paysage ou de portrait. Mais prenez-le plus comme une salve d’exercices qui vous permettront après de composer vos propres natures mortes en mélangeant les objets, ou les animaux. Ou les deux !

Copyright Pyramyd

Le livre contient peu de textes, plutôt beaucoup de dessins à l’aquarelle, car il s’agit de pratiquer. Les motifs sont présentés de manière simple, une page pour chacun, avec les quatre étapes et des notes autour des dessins pour vous indiquer comment procéder. Des lettres a), b), c)... vous indiquent l’ordre des couleurs à poser. Notons que ces aquarelles sont très agréables à regarder et qu’elles nous offrent une peinture réaliste, assez impressionniste par moments. Il ne s’agit donc pas d’exécuter une reproduction d’après nature, mais bien d’interpréter cette même nature avec vos godets, votre pinceau et votre pot à eau.

Copyright Pyramyd

L’aquarelle facile, 150 motifs en 4 étapes est un livre très intéressant pour toute personne voulant pratiquer l’aquarelle et se frotter à une manière de peindre, fondée sur l’humidité ou le sec, le mélange des couleurs, le jeu avec des gouttes d’eau et l’emploi de fluides de masquage.