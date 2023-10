L’éducation de Rita - Owen Doyle - critique de la pièce

Résumé : Rita est coiffeuse à Liverpool. Spontanée et avide de savoir, elle se dit qu’il y a autre chose dans la vie que les soirées plateau-télé, les virées au pub et les potins du salon. Elle décide de s’inscrire à un cours du soir. Elle débarque dans le bureau de Frank, professeur de littérature désabusé qui se réfugie dans l’alcool et les livres. Leur rencontre, tour à tour comique et déchirante, va dévier leur trajectoire. Une collision pleine d’affection et d’humour.

Critique : Abordant une multitude de thèmes universels, L’éducation de Rita a fait l’objet d’un film réalisé en 1983 par Lewis Gilbert, d’après la pièce de théâtre écrite en 1980 par Willy Russell, dramaturge britannique qui s’inspire alors de sa propre histoire. Jouée au Royaume-Uni et dans le monde entier depuis quarante ans, elle reste d’une parfaite actualité.

Rita, une jeune femme spontanée et vive, est issue d’une famille simple où l’on ouvre plus volontiers une bouteille de bière qu’un livre de littérature, où les maris n’envisagent pas que leurs femmes puissent préférer l’instruction à la maternité, où les beuveries du week-end sont obligatoires. Un monde où personne ne s’embarrasse de questions superflues. Jusqu’à présent, Rita s’en contente. Mais depuis quelque temps, une petite voix lui susurre gentiment qu’il ne serait sans doute pas inutile de passer à une vitesse supérieure. Son rêve serait de pouvoir acquérir une culture littéraire et de s’adonner aux analyses et dissertations. Elle s’inscrit donc à l’université populaire qui lui attribue comme professeur Frank, un poète insatisfait. Désabusé et revenu de tout, il noie son désespoir dans l’alcool. Dans un premier temps, notre ours mal léché refuse de prendre en charge cette tornade passablement inculte et légèrement vulgaire. Mais c’est sans compter sur le pouvoir de conviction de son élève qui n’a pas l’habitude de s’en laisser conter. Même s’il déplore que sa récente accession au savoir ait gommé une part de sa spontanéité, le maître ne peut nier une irrépressible attirance envers cette battante qui lui ouvre les portes d’un univers plébéien dont il ignore tout. Il ose même laisse filtrer l’ombre d’un sentiment amoureux (une touche inutilement romanesque, fort heureusement vite esquissée) qui n’effleure nullement Rita, bien trop occupée à se tracer un nouveau chemin de vie.

Certes, le sujet du choc des cultures que tout oppose et de l’élitisme qui l’accompagne a souvent été exploité par le théâtre autant que par le cinéma. Ici, le huis clos et les multiples références à la culture littéraire britannique pourraient faire redouter une approche difficile. Or, le réalisme du décor associé à une mise en scène fluide qui, à coup de jeu de lumières, éclaire les différentes phases psychologiques des personnages, a tôt fait de nous transporter dans ce jeu d’échanges truffés de dialogues vifs et humoristiques autour de notre rapport à la culture, du pouvoir de l’enseignement et de l’égalité des chances. D’autant que ces éléments convaincants sont transcendés par l’interprétation magistrale des deux comédiens dont la complicité fait mouche. Oscillant sans cesse entre cynisme et tendresse, Owen Doyle incarne le mal-être avec une vérité criante tandis que Maxime-Lior Windisch, d’un naturel saisissant, transmet sans peine énergie et émotion au public.

Une rencontre espiègle et touchante qui ne manque cependant pas de susciter la réflexion.