L’élégance de la manipulation, influencer et convaincre sans conflit – Marwan Mery - chronique livre

Résumé : « L’élégance de la manipulation, influencer et convaincre sans conflit » commence par un avant-propos sur la différence entre influence et manipulation. Il n’y en a pas un négatif et l’autre positif. Tout repose sur les motivations qui nous poussent à les utiliser. Les leviers exposés ensuite ne sont que des techniques et l’usage que l’on en fera relève de notre responsabilité.

Critique : Marwan Mery pose dès le début les points forts à prendre en compte : nous sommes responsables de ce que nous ferons des connaissances de ce livre. Il rappelle la complexité de son sujet : influence et manipulation sont liées et nous placent dans une zone compliquée loin du manichéisme. Il n’y a pas de grande barrière entre bien et mal, manipuler et résister. Au fil de la lecture, nous découvrons qu’à des moments, à différentes échelles, on manipule, à d’autres, on s’interdit de le faire.

Marwan Mery découpe son approche en quinze chapitres, regroupés en trois parties. S’appuyant sur des données médicales, neurologiques, psychologiques, physiques, il nous explique comment nous fonctionnons. Puis, il détaille comment manipuler quelqu’un et comment aider une personne à sortir d’une emprise. Marwan Mery couvre un large panel de domaines où la manipulation est reine : complotisme, secte, ésotérisme, emprise, effet de foule. À chaque fois, il détaille les rouages du cercle vicieux, où l’on perd pied sans s’en rendre compte.

Il nous apprend qu’aider quelqu’un à sortir d’une secte ou de l’emprise d’une personne peut prendre de longs mois, des années et qu’une fois "libéré", rien n’est joué : il faut rester vigilant et demeurer à l’écoute de la personne.

Marwan Mery s’appuie sur un grand nombre d’exemples, soit issus de l’histoire récente ou ancienne, soit de sa propre expérience. Il présente honnêtement ses échecs comme ses réussites, analysant à chaque fois ce qui a permis de faire passer son message ou ce qui l’en a empêché.

Il nous aide à comprendre qu’il n’y a rien de hasardeux dans ce domaine, il y a juste des informations que l’on a réussi à trouver et celles que l’on n’a pas. On se base sur ce que l’on sait et perçoit de la personne à influencer, on applique alors les leviers choisis en fonction de sa personnalité et la manipulation peut fonctionner, ou échouer, car il y a quelque chose que l’on ne savait pas.

Marwan Mery nous montre aussi au long de ce livre que manipulation et influence jouent à de nombreux niveaux, que l’on souhaite que son fils mette la table ou obtenir d’un preneur d’otages qu’il libère ses victimes sans violence et bien sûr, tout ce qu’il peut y avoir entre les deux.

Ce livre se révèle très intéressant dans son approche scientifique, même démystificatrice. Il ne s’agit pas d’une formule magique qui marche tout le temps, mais bien d’une science qui alterne échec et réussite.

C’est ainsi qu’on découvre par exemple, l’échelle des degrés d’adhésion à une croyance et comment fonctionnent ces différents niveaux : avis, opinion, conviction, certitude, valeur, dogme.

Marwan Mery plonge dans les rouages de notre psyché, mais sait rester parfaitement clair dans ses propos. On saisit rapidement les points qu’il aborde et définit, on suit ses raisonnements en toute simplicité, sans être perdu.

Le recueil se termine par une dense bibliographie, qui permet de trouver les documents sources pour tous les thèmes et sujets abordés au long de ces 284 pages. Surtout, à la fin de chaque référence, Marwan Mery ajoute entre parenthèses à quoi elle renvoie dans son livre. Ce qui aide les personnes qui voudraient en lire plus à orienter leur recherche.

Dans ces mêmes références, on retrouve le cadre légal évoqué par Marwan Mery, sur ce que la loi permet ou pas, par exemple pour se renseigner sur quelqu’un.

L’élégance de la manipulation, influencer et convaincre sans conflit nous présente comment il est possible d’influencer ou de manipuler quelqu’un et quelles sont les principales sources de notre fragilité, de notre sensibilité à être manipulé. Ce qui nous aide à mieux résister à l’influence.