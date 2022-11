Seuls en exil – Fabian Menor, Yrgane Ramon, J.P. Kalonji - la chronique BD

Résumé : {Seuls en exil} raconte l’histoire de trois enfants qui se sont croisés au foyer de l’étoile à Genève, qui accueille les migrants mineurs non accompagnés. Le récit révèle trois parcours véridiques, réunis par un fait divers incroyable dévoilant des mauvais traitements injustifiés...

Critique : L’album est formé de trois parcours de vie d’enfants ayant connu l’enfer pour venir en Europe. Kocholo est Afghan, Sebemaset Erythréen et Ehsan Iranien. Pour des raisons différentes, ils ont tous fui leur pays d’origine et se retrouvent en Suisse, à Genève. C’est d’ailleurs dans cette ville que les trois histoires démarrent, et c’est par des flashbacks que nous découvrons quel a été leur périple. Mais à côté de ces trajets incroyables, il y a le constat du présent, de la vie dans un foyer à Genève. L’espoir qui les a fait tenir jusqu’à une terre de liberté semble s’évanouir devant les murs du quotidien auxquels ils se heurtent. Entre Incompréhension, sentiment d’abandon, violence et perte totale de repères, ces adolescents n’ont soudain plus de direction. Comme si la fin de leur trajet marquait la fin de leurs espérances.

L’administration dévoile en effet ses limites, elle héberge ces jeunes, mais ne peut les encadrer, les aider à s’intégrer pour repartir du bon pied. Des éducateurs sont présents en journée, mais le soir et la nuit, seuls les agents de sécurité sont là, et les enfants sont laissés à eux-mêmes. On comprend vite la différence flagrante entre agents de sécurité et éducateurs, entre ceux qui encadrent et ceux qui surveillent. C’est d’ailleurs pendant la nuit qu’a lieu le drame qui aboutit au suicide du jeune Alireza, le drame qui est à l’origine de cette BD.

Ces trois récits sont des constats qui sont porteurs d’avenir voire d’espoir, mais qui n’apportent pas de solution au problème. Il s’agit de faire apparaître la défaillance et d’en faire part au grand public. Il s’agit également de faire comprendre ce que ces enfants ont connu et de changer notre regard sur eux. À cet égard, cet album est une réussite.

Fabian Menor / Helvetiq

Trois histoires, trois dessins ! Fabian Menor utilise l’encre et l’aquarelle, ses personnages sont stylisés, les décors épurés. L’encre permet de tracer au choix des traits rugueux ou épais, plus doux. La couleur fait ressortir le personnage de Kocholo. Les teintes bleues pour le présent et ocre pour le passé permettent de bien différencier les deux temporalités. Les teintes douces contrastent avec la violence des situations.

Yrgane Ramon / Helvetiq

Yrgane Ramon travaille en noir et blanc, intégrant parfois des teintes sépia. Ses dessins nets ont l‘apparence du crayon, ses personnages longilignes et leurs grands yeux évoquent un peu le dessin animé. L’obscurité règne tout au long de ce récit, à part une plage de couleurs qui ramène un peu d’espoir à l’évocation de ceux qui ont été là pour apporter de l’aide. Car au cours de ces trois histoires, il y a toujours sur la route de ces enfants une main tendue à un moment, qui apporte un peu de réconfort. C’est peu et beaucoup en même temps.

J.P. Kalongi / Helvetiq

J.P. Kalongi travaille uniquement la couleur. On retrouve une ambiance aquarelle avec ses dégradés. Mais à la différence de Fabian Menor, son travail de trait s’effectue aussi à la couleur et non à l’encre. Il n’y a pas de noir dans cette BD. Le blanc est bien présent, mais les contours des personnages sont tracés avec les couleurs qui les composent. De même que les cases n’ont pas de cadre et finissent là où la couleur s’arrête.

Seuls en exil regroupe trois témoignages d’enfants migrants, illustrés par trois dessinateurs. Trois récits pour mieux comprendre ce que ces jeunes ont vécu pour venir en Europe, et ce qu’ils traversent maintenant qu’ils y sont. Une belle démarche des éditions Helvetiq. À lire !