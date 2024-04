Le convoi : l’intégrale - Denis Lapière, Eduard Torrents - la chronique BD

Résumé : Angelita semble vivre une petite crise de la quarantaine, lorsque le passé de cette cadre française la rattrape de plein fouet : sa mère, exilée espagnole en France, a fait une crise cardiaque à Barcelone. En se rendant là-bas, ce sont ses origines qui vont resurgir...

Critique : Cette réédition bienvenue est l’occasion de redécouvrir cette histoire publiée voici dix ans, mais qui n’a pas pris une ride. La reconstitution historique est bien entendu la grande qualité de ce récit, avec cet exil forcé des Espagnols après la victoire assurée de Franco, le rejet par les autorités françaises de cet afflux de voisins frontaliers, les conditions inhumaines de séparation des familles – qui renvoient à l’accueil des migrants d’aujourd’hui – le racisme ambiant de l’époque et les difficultés pour s’en sortir. Si cette reconstitution offre une toile de fond humaniste, elle ne constitue pas l’épicentre du récit, fondé sur l’enquête familiale. En effet, Le convoi raconte un drame sur deux générations, une histoire d’amour, de courage et de lâcheté imbriqués ensemble. C’est cette quête de la fille qui se remémore son passé, retrouve son père et se forge son identité, qui prend le pas tout au long du récit.

© Dupuis / Torrents

Le dessinateur Eduard Torrents livre quand à lui un album que l’on pourrait qualifier de franco-belge à l’ancienne. Les planches sont soignées, les mouvements maîtrisés et les décors en place, dans un style qui rappelle les BD des années 80, et ce côté rétro a du bon car le récit se situe dans les années 1970, avant de basculer dans l’avant-guerre. De plus, la violence physique étant assez écartée par l’histoire, le dessin donne à voir des planches tristes mais jamais insoutenables, un graphisme toujours pathétique ( dans ce sens positif qui suscite l’empathie) sans jamais tomber dans l’horreur. On comprend les choix du père, on lit l’incompréhension dans les yeux de la fille, on remarque le stoïcisme de la mère, et on surprend les mines sarcastiques des gendarmes français, toujours sans exagération, mais avec une finesse pourtant solide, car permanente.

© Dupuis / Torrents

Cette réédition sous format intégrale est une bonne idée, car outre les anciens lecteurs, les nouveaux pourront appréhender un thème méconnu, celui de l’exil espagnol à la fin des années 1930 en France, grâce à une histoire dramatique bien conçue.