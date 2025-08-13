Critique

L’épreuve du feu - Aurélien Peyre - critique

Le 12 août 2025

Cette épreuve du feu est bien plus qu’un simple badinage estival mais une sorte de conte initiatique à la Rohmer où se révèle, comme un éblouissement, la comédienne Anja Verderosa.

