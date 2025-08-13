L’épreuve du feu - Aurélien Peyre - critique

Résumé : Hugo a dix-neuf ans. Comme chaque été, il passe ses vacances sur une île atlantique, dans la petite maison familiale. Mais cette année est différente, Hugo s’est transformé physiquement et arrive accompagné de sa petite amie, Queen, une esthéticienne dont la verve et les longs ongles strassés détonnent avec la sobriété et la timidité du jeune homme. Rapidement, le couple devient l’objet de tous les regards.

Critique : Dès la première séquence, on ne voit plus qu’elle. Queen débarque depuis Toulon sur cette Ile de l’Atlantique où Hugo l’attend patiemment. La jeune femme est esthéticienne, extravagante et spontanée. Une bimbo, on aurait dit il y a quelques années. Mais comme toujours, derrière les apparences, il y a une femme sensible, authentique, d’une remarquable intelligence, au milieu de ce petit paradis féérique où les amours se font et se défont. Aurélien Peyre dresse pour son premier long-métrage au cinéma, après des années comme assistant réalisateur, un portrait lumineux d’une jeunesse en proie à un combat lointain, encore pétri des luttes de classe. Car derrière ces maisons bourgeoises vivent des jeunes gens, tous issus de Paris, qui ont oublié que le monde n’est pas que fait de belles vacances à la mer dans des demeures majestueuses, et d’études à rallonge qui laissent du temps pour s’amuser et consommer de la drogue.

L’épreuve du feu refuse de tomber dans le jugement. Aurélien Peyre distille dans un scénario subtil les doutes et les difficultés de l’existence pour celles et ceux qui n’ont pas grandi dans la facilité. Car, au-delà de Queen, il y a Hugo, ce jeune homme qui a encore honte de son corps après des années de boulimie et de surpoids. Il est encore hanté par le rejet et les moqueries dont il a fait l’objet, par ces mêmes jeunes gens qui 5 ans plus tard, l’accueillent comme leur meilleur ami. Il y a volontairement dans l’écriture de ce film, une sorte de facilité narrative générée par le cadre merveilleux de l’Ile d’Yeu, mais aussi une grande profondeur dans la manière d’appréhender les personnages qui tentent, chacun à leur manière, de se construire une identité d’adulte. Ainsi, le film raconte la mue d’un garçon qui passe d’un corps gras, encombrant, à la beauté brute, masculine, particulièrement encouragée par la spontanéité de Queen. Le long-métrage se pare alors de tous les attributs d’une œuvre initiatique où le spectateur perçoit que les lendemains ne seront plus les mêmes pour chacun des personnages après le passage de l’été.

L’épreuve du feu rappelle à sa façon la tradition des films estivaux, très en vogue dans les années 80 et 90. On pense bien sûr à Rohmer, mais dans une langue moins littéraire, plus actuelle, ou à des films comme L’année des Méduses, L’été meurtrier ou L’été en pente douce avec ses personnages féminins fulgurants, solaires et énigmatiques. Le long-métrage d’Aurélien Peyre est un film d’acteurs. Il a mis du temps à trouver des comédiens capables de restituer cette authenticité amicale, abîmée par des rapports de pouvoir et des stéréotypes, et sa recherche est un véritable succès. Les acteurs se délectent au milieu des paysages insulaires, dans des face-à-face emprunts de sensualité et de rivalité. Indéniablement, la texture cinématographique du réalisateur se confond avec une scène de théâtre où le drame n’est jamais loin.

Et pourtant, il y a aussi beaucoup de tendresse et de délicatesse dans ce portrait d’une jeunesse d’aujourd’hui. Certes, ces jeunes gens n’appartiennent pas à des classes moyennes ou populaires, mais ils sont traversés comme chacun d’entre nous, par les mêmes interrogations, les mêmes peurs qui se matérialisent dans le regard parfois jugeant d’autrui. Félix Lefebvre est lui-même assez transfiguré dans ce portrait de jeune adulte hétérosexuel, sensible et timide. On est loin du cinéma d’Ozon qui révélait chez le jeune comédien une sensualité romantique. Ici, le comédien laisse advenir la psychologie complexe d’un homme qui peine à se construire après une enfance où l’exclusion a dominé.

L’épreuve du feu arrive sur les écrans au pic de la chaleur estivale. L’occasion est trop belle pour aller se réfugier dans une salle obscure à la découverte de ce jeu d’amour et de détestation de jeunes gens bien propres sur eux. Surtout, la chance est donnée de découvrir le talent prodigieux de la comédienne Anja Verderosa qui se drape dans cette fille spontanée et provocante, avec une facilité déconcertante. Le grain de la voix, les postures, les gestes, les regards, tous donnent à voir le don incontestable de cette jeune comédienne qui incarne la fraicheur et la beauté d’une Brigitte Bardot d’aujourd’hui.