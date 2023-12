L’Homme de la plaine - le test Blu-ray

Résumé : Ancien capitaine de cavalerie, Will Lockhart ne poursuit qu’un but dans la vie : démasquer celui qui, en livrant des armes à des Apaches rebelles, a provoqué la mort de son jeune frère. Il le découvre en Alec Waggoman, un propriétaire prêt à tout pour étendre son ranch…

Le film : L’Homme de la plaine est le dernier des cinq westerns de Mann avec James Stewart et se présente comme une sorte de résumé des quatre autres avec lesquels il entretient nombre de correspondances. Ce n’est sans doute pas le meilleur, la faute sans doute à un scénario un peu trop chargé, mais on retrouve avec plaisir la mise en scène rectiligne du cinéaste, son sens du cadrage et sa direction d’acteurs impeccable. Pas un chef-d’œuvre, mais un grand western aux confins de la tragédie et du film noir.

Les suppléments :



Comme d’habitude dans la collection, deux interventions érudites de Bertrand Tavernier (26 minutes) et Patrick Brion (12 minutes) reviennent à leur manière sur le film. Le cinéaste fait feu de tout bois, des opinions politiques de Mann et Stewart à des remarques sur la mise en scène ; l’historien du cinéma situe L’Homme de la plaine dans son contexte et dans la série des cinq westerns tournés par les deux hommes. Trois bandes-annonces et une magnifique galerie de photos en noir et blanc et d’affiches en couleurs complètent les bonus.

L’image :



Patrick Brion a raison de souligner la qualité de la copie ; certes le grain est parfois épais, mais l’absence de parasites, la fraîcheur des couleurs et la richesse des contrastes la hissent à un très haut niveau.

Le son :



Dès le générique et sa chanson, et quelle que soit la piste choisie (VF ou VO 2.0 et 5.1 DTS-HD), on apprécie la restauration qui épure et vivifie le son, sans souffle ni défauts.