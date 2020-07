L’Île au trésor - la critique du film

Résumé : Un été sur une île de loisirs en région parisienne. Terrain d’aventures, de drague et de transgression pour les uns, lieu de refuge et d’évasion pour les autres. De sa plage payante à ses recoins cachés, l’exploration d’un royaume de l’enfance, en résonance avec les tumultes du monde.

Critique : Au cours de l’été, l’île de loisirs de Cergy-Pontoise accueille de nombreux vacanciers. Tout est réuni pour se détendre, se divertir et passer un bon séjour en famille, entre amis, ou même seul. C’est la curiosité de découvrir ces Messieurs et Mesdames Tout-le-monde, d’en dresser des portraits succès par l’expérience qu’ils font leur séjour qui a poussé Guillaume Brac à choisir ce décor pour ses protagonistes ordinaires.

Pas de fil rouge visible immédiatement identifiable pour ce documentaire. Ce sont les discours, les aventures estivales de gens comme vous et moi qui conduisent le récit de quatre-vingt-dix minutes. Le dispositif est simple : caméra à l’épaule pour suivre les personnes filmées ; plans fixes et champs-contrechamps pour les discussions passionnées, les questions existentielles ; et des plans d’ensemble pour la beauté de l’horizon, de la mer et des rochers, tout cela dans un rythme harmonieux qui fait de L’Île au trésor une très belle chronique de vie... et une très belle chronique sociale.

Les grandes vacances d’été, c’est le moment où tout le monde se détend et se retrouve. Certes, tout le monde ne quitte pas son chez soi, faute d’argent, mais tout du long du film, Guillaume Brac s’attache à nous montrer que toutes les populations, des hommes et des femmes de toutes classes sociales et de toutes origines se croisent et cohabitent le temps d’une saison : un retraité aisé qui raconte, allongé dans l’herbe, comment il a rencontré une jeune femme à qui il a payé ses vacances en échange d’un peu de compagnie (mais sans arrière-pensée, bien sûr) ; un pré-adolescent noir qui joue tendrement avec son petit frère et lui apprend les couleurs ; des étudiants qui travaillent à la plage ou louent des pédalos pour se faire un peu d’argent de poche tout en discutant politique, philosophie et société ; sans oublier les jeunes adultes qui ne perdent pas une occasion de draguer les jolies demoiselles en bikini.

Et puis, il y a dans l’ombre, des hommes qui veillent à la sécurité des touristes, que les caméras filment en réunion, pensant le pour et le contre pour savoir s’il faut fermer la plage privée de l’île car les intempéries menacent.

L’Île au trésor en devient presque un film choral, qui semble vouloir réconcilier les générations, les cultures, les riches et les moins riches, bref, les hommes en général. C’est joli et touchant.