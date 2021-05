L’interaction des couleurs – Josef Albers - critique du livre

Résumé : L’interaction des couleurs nous permet de suivre le programme de cours établi par Josef Albers pour former ses étudiants à la couleur. Exercices pratiques et théorie.

Critique : Ce volume, organisé en vingt-six chapitres, reprend pas à pas les exercices et les explications des différentes notions à saisir, concernant l’interaction des couleurs. S’éloignant des systèmes de colorimétrie classiques, Josef Albers promeut la pratique, l’exercice, la réflexion pour développer la curiosité intellectuelle, la créativité de ses étudiants.

Le seul modèle qu’il met en avant, et à une étape avancée de ses cours, est le triangle des couleurs posé par Goethe.

En dehors de cela, il insiste sur l’approche du peintre, du physicien et du psychologue, qui n’ont pas la même vision de la couleur.

Il met également en avant les illusions d’optique, démontrant que notre perception peut dépendre de notre état d’esprit, de la lumière et des conditions environnantes, mais aussi des couleurs autour de celles que l’on observe. Et c’est là toute la richesse de l’interaction. La même couleur, nous la voyons différemment selon le fond sur laquelle elle se trouve.

Dès lors, comment se fier à nos sens ? En acceptant la relativité de notre perception et en jouant justement sur ces interactions.

Josef Albers apprend ainsi à comprendre ces illusions, mais aussi à les recréer de différentes manières, et à analyser pourquoi elles fonctionnent ou pas.

En conclusion de ses chapitres passionnants, l’auteur remercie ses étudiants, qui lui ont autant apporté qu’il leur a transmis.

Ce recueil demande un investissement très important pour la mise en pratique qui se décline en plusieurs étapes : papier découpé coloré, travail à la lumière, concentration, recherche. Mais déjà, rien qu’avec les planches et les exercices proposés, l’œil du lecteur évoluera et celui-ci comprendra mieux comment les couleurs jouent entre elles.

En effet, ce condensé du cours et de la vision de Josef Albers comporte de nombreuses illustrations, quatre-vingts en tout, des reproductions de planches de travail, d’associations de nuances chromatiques, permettant de bien mieux comprendre le cours.

L’ouvrage est une source de savoir pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre la couleur et ses interactions. Comme tout apprentissage, beaucoup de travail est demandé, mais l’approche vraiment intéressante de Josef Albers s’avère passionnante.