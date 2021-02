L’Iran vu du ciel - Peter Latzko - critique de la série documentaire

Résumé : Il y a bien des pays qui suscitent des passions contraires et des réactions paradoxales. Parmi ceux-ci, l’Iran occupe une place de choix. Objet de rejet autant que de fascination, il est souvent caricaturé et décrié par les médias occidentaux. Dans cette série, aucune mention au nucléaire iranien, à l’axe du mal, au fanatisme des mollahs, … Même si cet angle devenu habituel 40 ans après la révolution islamique n’est pas sans justification, cette série documentaire a le mérite de donner une autre vision de cette culture plusieurs fois millénaire. Peter Latzko nous présente des traditions aux racines pré-islamiques non comme un folklore archaïque et anachronique mais comme un patrimoine riche et divers de ces communautés qui font l’Iran contemporain.

© ARTE France - BONNE PIOCHE TELEVISION - ICHTO, 2019

Critique : Le choix de peindre un Iran du ciel n’exclut pas le « tête à tête » et le portrait. Cette majesté des montagnes du nord, ces déserts identiques à des décors de western, ces plaines de l’Est constituent un panorama naturel et un paysage global démontrant que le pays est pluriel, aussi bien en termes d’environnement que de modes de vie. Les rassemblements religieux saisis en contreplongée peuvent donner le vertige. On a déjà vu les foules islamiques régler leurs comptes avec le diable américain. Ici, le même type d’images, amené par d’autres commentaires, ne prend pas du tout le même sens. Peter Latzko est empathique. Seul homme occidental au milieu de ces contrées iraniennes, il a rassuré ceux qui l’ont accueilli parmi eux et leur témoigne de sa reconnaissance, en rendant justice à leurs styles de vie et à leurs valeurs. Il montre l’Iran héritier de la civilisation persane de l’intérieur. Ce travail de rectification est salutaire. En cette année de tricentenaire des Lettres persanes, renverser le miroir d’Usbek et de Rica sert à démontrer la complexité de notre relation à une altérité, qui a souvent nourri la mode de l’orientalisme et avait pour finalité, chez Montesquieu, de manier l’ironie dans le sens d’un humanisme et des Lumières. En nous montrant cet autre Iran, la série tourne en dérision nos certitudes faites d’ignorance et de préjugés. Néanmoins, on devine comment le réalisateur a dû procéder. Pour accéder au peuple iranien, il a fallu obtenir la confiance de l’ICHTO, l’Organisation iranienne du patrimoine culturel, de l’artisanat et du tourisme, il a fallu relativiser les effets d’une lecture politique des réalités présentées.

© ARTE France - BONNE PIOCHE TELEVISION - ICHTO, 2019

Par exemple, un documentaire tel que L’Iran à court d’eau, également diffusé sur Arte, témoigne de la responsabilité du régime dans les futurs périls de l’accès à l’eau dans le pays. Ici, l’angle était nécessairement autre. La finalité de cette série est bien de montrer un beau visage de l’Iran contemporain, un pays injustement boudé par les touristes, hospitalier et connecté, ouvert sur le monde et contrasté, offrant une diversité de territoires, de paysages et d’habitats pouvant convenir à tous les goûts. Paradoxalement, dans ce pays, existent des modèles de réussite de vie professionnelle au féminin que l’on ne peut soupçonner, si l’on en reste aux entraves du militantisme féministe. Il pratique le multiculturalisme, mais son régime autoritaire abat sa répression sur une jeunesse de plus en plus ouverte sur le monde occidental et assez découragé par le carcan dans lequel les embargos et les sanctions internationales la placent.

Cette belle série documentaire est donc une œuvre utile. Dans la forme, ce parti pris de la vue aérienne est ici justifiée en évitant la facilité de l’image facile. Elle permet de prendre la hauteur attendue de cet angle qui cherche à montrer le hors-champ et le cadre réduit de nos représentations toutes faites et de nos stéréotypes.