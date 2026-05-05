L’or bleu - Marie-Anne Le Pezennec - critique

Résumé : Trois destins de femmes, de générations différentes, liées par le sang. Trois trajectoires de vie qui les ramènent, sans qu’elles s’en doutent, là où tout a commencé. Un secret enfoui depuis près d’un siècle, transmis de génération en génération. Un secret intimement lié à l’eau qu’un été de grande sécheresse va faire ressurgir, et qui va permettre à Flore, la fille d’Alice, de compléter le puzzle familial en faisant éclater la vérité.

Critique Avec L’or bleu, Marie-Anne Le Pezennec et Ludovic Lacroix s’inscrivent dans le registre de la saga estivale, mais en choisissant d’en déplacer les enjeux. La série ne repose pas uniquement sur son intrigue, mais sur ce qu’elle raconte du lien entre un territoire, une famille et ce qui s’y transmet.

Au centre, une jeune femme profondément ancrée dans son environnement, confrontée à une histoire qu’elle ne connaît qu’en partie. La découverte d’un élément enfoui vient fissurer un récit familial construit sur un mensonge, faisant ressurgir une mémoire longtemps tenue à distance. Ce point de départ installe une tension immédiate, qui dépasse rapidement la simple enquête. Ce qui se joue tient autant à la révélation du passé qu’à la manière dont il a été dissimulé. Les relations familiales deviennent des espaces de transmission mais aussi d’opacité. Les figures plus anciennes portent une mémoire fragmentée, où ce qui n’a pas été dit continue d’agir.

© François Lefebvre - Authentic Prod - France Télévisions

À cette dimension intime s’ajoute une tension plus diffuse, liée au territoire lui-même. La question des ressources, et notamment de l’eau, traverse le récit sans jamais s’imposer comme un discours. Elle s’inscrit dans les situations, dans les rapports de force, dans les choix des personnages. La série construit ainsi son équilibre entre drame familial et intrigue plus sombre, ponctuée par des morts qui viennent troubler progressivement le récit. Rien n’est appuyé, mais la menace est là, en arrière-plan.

Cette progression passe aussi par un travail visuel discret mais structurant. Les différentes époques se distinguent par des variations de lumière, de texture et de grain, qui ne cherchent pas l’effet mais accompagnent les transformations du récit. Chaque période installe une atmosphère identifiable, comme si le temps laissait une trace visible sur les corps et les lieux.

© François Lefebvre - Authentic Prod - France Télévisions

Côté interprétation, l’ensemble tient par sa justesse. Barbara Probst porte le récit avec une présence solide, ancrée, qui donne de la tenue à l’ensemble. Face à elle, Samir Boitard joue sur les silences et les regards, installant une tension qui donne au personnage une présence à la fois retenue et troublante.

Ce travail repose aussi sur un choix de casting plus singulier. Le passage d’une époque à l’autre ne cherche pas seulement la continuité narrative, mais une forme de continuité sensible entre les interprètes. Les correspondances entre les visages, les gestes ou les présences permettent aux personnages de traverser le temps sans rupture.

Autour d’eux, Tom Leeb, Éric Caravaca, Déborah Krey, Sylvie Granotier, Bernard Verley, Valérie Karsenti, Éric Savin, Guilaine Londez et Élodie Varlet composent un ensemble cohérent, où la dynamique familiale reste au cœur du récit.

L’or bleu ne cherche pas à accélérer artificiellement son intrigue. Elle préfère laisser émerger progressivement ses enjeux, au croisement de l’intime et du collectif. Une approche qui peut parfois freiner le rythme, mais donne au récit une densité plus durable.