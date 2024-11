La 19e édition du Festival Cinébanlieue du 6 au 15 novembre

News : Crée en 2006, le Festival Cinébanlieue présente et récompense dans le cadre d’un concours, les jeunes talents du cinéma issus des quartiers et en manque de visibilité. L’objectif de Cinébanlieue est de promouvoir à travers le cinéma, sous toutes ses formes, la diversité des regards, des talents, des imaginaires. C’est porter un éclairage différent sur la banlieue et ses habitants en proposant une vision, un panorama, plus juste et plus complexe de ces territoires, mettre en lumière des talents autodidactes issus de la diversité, soutenir et faire émerger des talents. Le festival est parrainé par Reda Kateb depuis 2012.

Cette nouvelle édition proposera 9 longs métrages dont 7 avant-premières, 86 courts

métrages dont 10 films en compétition, une rencontre professionnelle avec le compositeur

Amine Bouhafa, à la suite de la projection du film de Patricia Mazuy La prisonnière de Bordeaux, le mardi 12 novembre à 18h.

Marmaille de Grégory Luccilly (premier long métrage) ouvrira le Festival à l’UGC Ciné Cité Paris 19 le mercredi 6 novembre à 20h00.

Depuis trois ans, la compétition s’est dotée de deux prix supplémentaires : les prix d’interprétation soutenus par l’Adami :

le Prix Darling Légitimus

le Prix Djemel Barek

Sofiane Zermani (acteur et producteur, rappeur), président du jury Cinébanlieue, sera entouré de Florence Loiret Caille (comédienne), Lyna Mahyem (auteure, compositrice, interprète, chanteuse de RnB et comédienne), Salomé Da Souza (réalisatrice - Grand Prix Cinébanlieue 2023 pour Boucan) et Christophe Taudière (responsable du pôle court métrage à France Télévisions).

Le vendredi 15 novembre à l’UGC Ciné Cité Paris 19, se tiendra la remise des Prix de la compétition Cinébanlieue en présence du jury présidé par Sofiane Zermani, suivie de celle du concours Filme l’avenir (projection le vendredi 15 novembre à 16h de 60 films de 90 secondes sur le thème On s’bouge ! dans le cadre de la Grande cause nationale du sport)