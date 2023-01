La Belle bleue - Ronan De Suin - critique

Résumé : Pour tuer l’ennui d’un lundi soir monotone, un jeune homme taciturne et casanier invite une jeune femme pleine de vie, rencontrée virtuellement, à le rejoindre dans son petit studio. Mais suite à un isolement soudainement imposé, et à des excuses mystérieuses, elle parvient tout en douceur à s’enraciner chez lui. Débute alors l’ambivalence entre l’envahissement et le désir de solitude, la peur et la fascination, la haine et l’amour, et surtout, l’incertitude quant aux réelles intentions de cette inconnue...

Critique : Un homme rencontre une femme. Ce devait être l’histoire d’une nuit et ce pourrait être l’histoire d’une vie, par le hasard et les circonstances, dans l’écrin d’un petit appartement où l’histoire se déroule. La Belle bleue est un premier long métrage touchant jusque dans ses maladresses, qui prend le pouls d’une relation sentimentale, à l’heure du confinement, sans que jamais le mot ne soit prononcé. Au loin, résonnent les sirènes de police. À plus grande distance, dans un hors champ où s’inscrivent des rêves collectifs, la nature s’offre comme un large espace, contrepoint fantasmatique de nos existences confinées. Ronan de Suin, réalisateur et acteur, n’a pas choisi la facilité, mais il a opté pour la bonne méthode, sentant peut-être les pièges d’une effervescence narrative qui aurait compensé le monopole d’un seul décor et condamné les personnages à la surenchère. Or, le film prend d’abord le temps d’installer une forme de stase correspondant à la dilatation des journées, documente aussi l’évolution d’un amour.

Des conversations quotidiennes côtoient des réflexions plus existentielles, dont l’issue pourrait bien décider du sort d’un couple. La dernière partie de cette œuvre singulière, plus onirique, est un foisonnement de plans superbement travaillés, où les vastes espaces ouverts par l’imagination semblent abolir la réalité d’un petit appartement. Dès lors, le film devient une expérience, témoigne aussi d’un rapport plus organique à l’image, qui n’exclut pas l’humour.

Certes, dans La Belle bleue les personnages sont surlignés, parfois jusqu’à l’excès : la jeune femme à la fois solaire et mystérieuse vient bousculer les habitudes d’un célibataire plutôt pessimiste, le malmène jusque dans sa sexualité contrariée. Mutine et initiatrice, sorte d’Ève incandescente, elle ne sort pas de la côte d’Adam, mais d’une volonté immanente au film, verbalisée par la voix off de l’héroïne : oui, il s’agit bien de tout recommencer, de retrouver une innocence originelle, à rebours du cynisme ambiant. Cette idée n’avait sans doute pas besoin d’exégèses et l’on peut regretter que certaines phrases convenues sonnent comme de vagues apophtegmes. Mais les protagonistes emportent notre conviction, bénéficient de l’interprétation des deux comédiens, co-scénaristes de cette histoire originale sous forme de cohabitation d’abord forcée, puis consentie, qui évite la surenchère dramatique, sait parler de l’ennui et du rêve, s’attache à les saisir en soignant la photographie, joue habilement sur des contrastes de couleurs froides et chaudes, à l’unisson des humeurs changeantes. Cette tentative cinématographique intéressante suscite le désir de revoir Ronan De Suin et Ioanna André, à l’air libre, dans d’autres univers.