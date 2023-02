La compagnie rouge - Simon Treins, Jean-Michel Ponzio - La chronique BD

Résumé : Quand le jeune Flint voit débarquer sur sa planète agricole reculée la célèbre Compagnie Rouge, un groupe de mercenaires de haut vol, il ne pense qu’à la rejoindre pour partir sillonner l’espace en quête de contrats pour les grandes corporations...

Critique : Ceux qui ont apprécié les Annales de la Compagnie Noire ou plus récemment Chevauche-Brumes, en pensant aux hommes de Richter Kreugar ou à n’importe quel monde de fantasy qui se respecte, savent que les mercenaires incarnent à la fois un topos incontournable et un objet de fascination difficile. Difficile car se focaliser sur la vie de combattants, serviteurs au cours de guerres qu’ils ne maîtrisent pas et adorateurs du Dieu Argent, dans un récit au long cours, est une gageure. Simon Treins a pourtant décidé de s’y consacrer, apportant mystère, background et pluralité de caractères à une compagnie de mercenaires, mais dans le cadre de la science-fiction. Les factions mercenaires existent dans plusieurs scénarios d’anticipation, mais ce sont plutôt les chasseurs de prime qui ont la cote. De fait, cette Compagnie Rouge, exception dans une galaxie humaine reliées par des portails, asservies par des compagnies non plus multinationales mais planétaires. Dans une rixe anodine entre bandes de mercenaires, le destin d’un jeune homme se joue, mais c’est plus tard qu’il va réaliser dans quoi il s’embarque.

© Delcourt / Ponzio

Le dessin de Ponzio s’apparentent à ces photographies arrangées par des couleurs, façon storyboard, qui donne à voir des visages ultraréalistes, et des ambiances de jeu vidéo, mais plutôt des années 90, comme l’excellent Outcast. Il faut clairement s’habituer à cette atmosphère, qui donne des robots, des vaisseaux et des mechas impeccables, mais des décors qui semblent sans charme, des lieux trop froids pour imprégner l’imagination du lecteur. Cependant, ce côté moderne plaira à beaucoup, car il apporte une dimension réaliste sans équivalent et qui veut coller au scénario, sans tomber dans des considérations d’ordre cosmique ou éthique propres à la SF.

© Delcourt / Ponzio

One-shot (pour l’instant) complet et intrigant, La Compagnie Rouge offre une dose sympathique de space opera au look raffiné et au scénario bien défini.