La fille au cœur mécanique - Peter Swanson - critique du livre

Résumé : Il est vendredi soir et à son habitude, George Foss décide de se rendre dans son bar fétiche le Jack Crow, afin d’aller boire un cocktail avec son amie Irène, avec laquelle il entretient une relation qui dépasse parfois le stade amical. Au cours de la soirée, il aperçoit une très belle femme assise au comptoir et pense alors reconnaître Liana, avec qui il a vécu une grande histoire d’amour, il y a plus de vingt ans. C’est bien elle et elle a besoin que George lui rende un service, à savoir remettre une somme d’argent à un homme qu’elle a volé et trahi, MacLean. George ne sait pas lui dire non, tout en sachant que Liana est recherchée par la police pour meurtre.

Critique : Pas de réel coup de cœur pour La fille au cœur mécanique de Swanson. Le polar se concentre très rapidement sur Liana, un personnage complexe à identités multiples. D’aucuns la connaissent sous le nom d’Audrey ou Jane. Niant ses origines modestes, elle ne peut s’empêcher d’usurper l’identité de femmes rencontrées et ne s’embarrasse pas de ce qui pourrait gêner ses ambitions. Son personnage est peu crédible : encore une femme fatale aux yeux bleu azur, qui domine les hommes et agit sans pitié, pour arriver à changer de vie. L’intrigue, bien qu’écrite habilement, est malheureusement jonchée de rebondissements sans surprise.

Deux histoires sont menées en parallèle : il y a vingt ans, quand Liana quitte brutalement George, alors qu’ils vivent une histoire d’amour à l’université, et aujourd’hui, l’enquête menée à l’encontre de Liana. Une enquête d’ailleurs conduite par George et non par la police, quasi inexistante dans ce roman, ce qui, de fait, peut lui dénier son statut de polar. L’auteur insiste sur le passé et le présent, en marquant cette temporalité par deux types de polices de caractère. Curieux. Craindrait-il que le lecteur s’y perde ? Ce texte questionne aussi de façon classique le motif de l’amour : jusqu’où ce sentiment peut-il conduire ? Peut-on tout accepter et pardonner ? Serait-on prêt à tuer pour l’être aimé ?

Malheureusement, la conclusion est décevante. On aurait pu attendre une issue plus tranchée. Or, l’auteur laisse libre cours à notre imagination, ce qui s’avère plutôt frustrant.

282 pages

23,40 €

