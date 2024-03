La Forteresse volante – Miguel Vila, Lorenzo Palloni – la chronique BD

Résumé : Un drôle d’engin venu du ciel tombe dans un champ italien près de Varèse. Nous sommes en 1933. L’Italie vit sous les ordres du Duce, Mussolini. Ce mystérieux objet extraterrestre intrigue les scientifiques et inquiète le pouvoir qui décide de mener l’enquête. Cette mystérieuse forteresse volante et cette mission secret-défense vient troubler la tranquillité de la petite bourgade, théâtre de l’événement. Commence dès lors un truculent récit mêlant histoire et science-fiction.

Critique : L’histoire évoque une période trouble de l’Italie l’entre-deux-guerres 1933. Le traité de Versailles suscite chez certains Italiens de l’amertume et un goût de revanche palpable. Après la Marche sur Rome de 1922, Mussolini est arrivé au pouvoir. La mission chargée de l’enquête est menée par Guglielmo Marconi. Ce scientifique n’est pas un personnage de fiction, mais bien un physicien et homme d’affaires italien considéré comme l’inventeur de la radio et de la télégraphie sans fil : irruption du réel qui transforme cette fiction en uchronie. Pour sécuriser cette mission, quelques jeunes avangardisti, sorte d’organisation de jeunesses paramilitaires, sont appelés. Parmi eux figurent Attilio, qui est originaire du lieu de l’incident, et Ferdinando. Du même âge, mais pas du même tempérament, ils sont aussi secrètement amoureux l’un de l’autre.

Miguel Vila, Lorenzo Palloni / Sarbacane

Les voilà donc qui débarquent dans la région de Varèse, dans le petit village de Vergiate. Le décor est planté, mais il manque encore deux protagonistes essentiels : Deux enfants, Aurelio et son amie Bendetta qui souhaitent couvrir l’événement par un reportage. Trop curieux qu’ils sont, ils se retrouvent embarqués dans cette mission politico-scientifique. Et il se trouve qu’Aurelio et le petit frère d’Attilio.

Tout au long du récit, les personnages font avoir à faire preuve de courage, de loyauté et de ruse…. Mais dans un régime fasciste, l’honneur des uns n’est pas celle des autres, l’insoumission devient un acte de courage, mais elle peut coûter cher aussi.

Miguel Vila, Lorenzo Palloni / Sarbacane

Plus l’histoire avance, plus l’étude scientifique comprend la nature de cet OVNI. Dans le contexte international de tensions diplomatiques, ces découvertes sont autant d’opportunités pour développer de nouvelles armes. Elles suscitent des convoitises qui poussent certains à la traîtrise, quand d’autres perdent la démesure des choses et sont aveuglés par leur désir de surpuissance.

Cette histoire est à la fois humaniste, tragique et comique malgré tout ! La couleur rose bubble-gum domine le récit et lui donne un aspect loufoque, mais le gris est là aussi et tempère la farce. Il rappelle le contexte sombre de l’Italie sous l’ordre du Duce. La mise en pages est soignée. Les cases sont agencées dans les pages de manière tantôt géométrique, tantôt asymétrique et cadence le récit avec ingéniosité.

Les deux auteurs de La Forteresse volante nous offrent ici une histoire haletante et trépidante. Elle est aussi, pour le lecteur, l’occasion de se plonger dans l’histoire de la mise au pas fasciste et des rouages de l’autoritarisme en marche.