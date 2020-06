Gravity Level T.2 . Désolation - Lorenzo Palloni, Vittoria Macioci - chronique BD

Résumé : La Terre est un champ de ruines flottantes, où la flore, la faune et l’humanité ont du s’adapter, lorsque la gravité s’est arrêtée. Pour les quatre héros en quête d’un havre de paix dans ce monde hostile, les destins et les conclusions ne seront pas aussi uniques qu’attendus, et il faudra passer par bien des embûches.

Dans cette dystopie post-apocalyptique où les lois de la physique ont été bafouées, ce n’est pas la combustion mais carrément la gravité qui manque à l’appel. Ce que l’on avait l’habitude de voir dans pas mal d’histoires de science-fiction, lors d’exploration de mondes pauvres en gravité, est donc devenu un piège mortel pour les terriens. Et en dépit d’un monde coloré et parfois surprenant, c’est une jungle affreuse et des mésaventures tragiques qui attendent les protagonistes. Après un premier tome exaltant, ce deuxième, en tant que diptyque, devait conclure les aventures graves et sans gravité.

Après des épisodes de survie propres au climat post-apocalyptique, presque habituels, c’est la fin qui surprend à nouveau, puisque les chemins vont être nombreux, non figés, et l’épilogue ne sera pas celui envisagé dès le départ, ou même au milieu, et peut encore bouger. Sans spoiler cette conclusion, il faut saluer la performance scénaristique pour ne pas tomber dans les idées reçues et fins convenues du genre, du happy end à la mort de tous, pour choisir plusieurs embryons de suites possibles...

Lorenzo Palloni, Vittoria Macioci / Sarbacane

Le dessin de Vittoria Macioci a une virtuosité et une couleur qui fusent, semblant toujours être en mouvement. La faune et la flore, bariolées et farouches, établissent un cadre où les contrastes de bleu, jaune, orange et violet se côtoient allègrement, et où les personnages évoluent bien, eux dont les corps ont été modifiés par l’absence de gravité. On sent ici l’influence de l’animée, les dessins animés actuels privilégiant ces corps tordus, ces visages parfois boursouflés, et l’on apprécie cette originalité dans le cadre d’albums BD.

© Sarbacane

Belle conclusion, qui poursuit un univers original de par le futur en forme de précipice qu’il met en scène et par ses formes et ses couleurs, Désolation clôt avec brio Gravity Level, donnant un titre italien au public français, et pour cela il faut remercier Sarbacane !